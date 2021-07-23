استعراض نجاح الأردن في “التعليم عن بعد” بالولايات المتحدة

عمان- الغد- شارك رئيس جامعة جدارا الدكتور محمد طالب عبيدات في المؤتمر الدولي الذي أقامته جامعة شمال أمريكا في مدينة هيوستن في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان “مستقبل التعليم العالي في ظل البيئة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني” والذي شارك به عدد كبير من رؤساء الجامعات الدولية.

وتناول عبيدات خلال كلمته كمتحدث رئيسي في المؤتمر ظروف التعليم العالي إبان جائحة كورونا وبعدها ومستقبل التعليم العالي في العالم في ظل هذه الظروف؛ وأكد أن التعليم سيتوجه نحو التعليم الإلكتروني كخيار استراتيجي بحيث يكون هناك تعليم مدمج وهجين ووجاهي بنسب معينه.

واستعرض عبيدات التجربة الأردنية التي آلت إلى تحويل التحدي خلال جائحة كورونا إلى قصة نجاح وفرصة حقيقة بتظافر كافة الجهود التي بذلتها مؤسسات التعليم العالي بإدارة مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق الرؤى الملكية السامية من خلال التشريعات والخطط الاستراتيجية والتنفيذية التي حصلت خلال الجائحة.

كما استعرض البرامج التدريبية التي قامت بها الجامعات كالتشريعات التي انبثقت عن قانون الدفاع وما قامت به الجامعات الأردنية كافة من خلال توجيهات مجلس التعليم العالي لإدارة هذا الملف بنجاح من حيث البيئة الإلكترونية الكاملة، والبنية التحتية، ورفع المواد الإلكترونية على المواقع التعليمية الإلكترونية، وبرامج تدريب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين للعمل عن بُعد من خلال برمجيات وواجهات إلكترونية خصصت لهذه الغاية. وعرض عبيدات تجربة جامعة جدارا كقصة نجاح في هذا المجال من حيث تطويرها لبرمجية التعليم الإلكتروني واستخدامها لبرمجيات مختلفة مثل مايكروسوفت تيمز وزوم وغوغل ميت سواء في التعليم أو رفع المواد أو في تقييم الطلبة، وضبط الجودة، وفي كافة النشاطات التي أقامتها الجامعة عن بُعد مثل المؤتمرات، وورش العمل، والمحاضرات الخارجية، والندوات وغيرها.

واستعرض عبيدات رؤى التعليم العالي لما بعد جائحة كورونا وضرورة أن يكون هناك تشريع ناظم لتعليم إلكتروني مقبول لدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية وغيرها، مشيراً إلى أن العالم بات قرية صغيرة وتضبطه التكنولوجيا حيث أصبحت أدوات التكنولوجيا من خلويات وشبكة انترنت متاحة للجميع . وأكد أن مستقبل التعليم سيكون للتعليم التقني، وهناك مواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، مبيناً أن تخصصات المستقبل المطلوبة هي ذات علاقة وطيدة للتعليم الإلكتروني مثل انترنت الأشياء، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والالعاب وغيرها، بالإضافة إلى التخصصات الطبية في الصدرية والعناية الحثيثة إبان جائحة كورونا.

وقال عبيدات أن العالم يتجه إلى المهارات التنافسية والريادة وتداخل التخصصات والتوجه نحو الرقمنة للتعليم الإلكتروني ولم يعد مقتصراً على المعرفة. وأشار إلى الاتفاقية التي ابرمتها جامعة جدارا مع جامعة شمال أميركا وأهميتها في تعزيز سبل التعاون والتواصل بين الجامعتين.