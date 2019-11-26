استعراض هجومي مرعب للوحدات في سلة الجزيرة

أيمن أبو حجلة

عمان – اكتسح المتصدر الوحدات منافسه الجزيرة بنتيجة ثقيلة بلغت 110-65 (النصف الأول 63-32) أول من أمس الإثنين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثامنة بالمرحلة الأولى من بطولة دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة.

وحقق الوحدات فوزه السابع في المرحلة الأولى مقابل خسارة واحدة، ليتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة، علما بأن الجولة اختتمت مساء أمس بلقاء كلاسيكي جمع الأهلي (13 نقطة) والأرثوذكسي (11 نقطة)، فيما ارتفع رصيد الجزيرة إلى 11 نقطة.

وتستكمل منافسات المرحلة الأولى بعد غد الجمعة بإقامة 3 مباريات ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة، حيث يستضيف كفريوبا منافسه الأرثوكسي عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن بإربد، وفي التوقيت ذاته يتواجه الجزيرة مع الجبيهة في لقاء سيحدد بشكل كبير هوية الفريق المتأهل منهما إلى المرحلة الثانية، وذلك في صالة الأمير حمزة التي تحتضن عند الساعة السابعة، لقاء جماهيري يجمع الوحدات والأهلي.

وتنتهي الجولة الأولى في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث تتأهل الفرق الأربعة الأولى على سلم الترتيب، إلى المرحلة الثانية الذي يقام بنظام الدوري (ذهاب وإياب)، ويصار خلاله إلى ترتيب المراكز من 1 إلى 4، قبل انطلاق المرحلة الثالثة في 30 من الشهر ذاته، حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويتأهل إلى الدور النهائي، الفريق الذي يسبق منافسه في الفوز بثلاث مباريات من أصل 5، وفقا للتعديل التي أجري على نظام المسابقة.

الوحدات 110 الجزيرة 65

حاول الجزيرة الذي افتقد لخدمات لاعبه المصاب منير دعيس، مباغتة الوحدات في بداية الربع الأول، من خلال الاعتماد على إيصال الكرة تحت السلة ليوسف العواملة، الذي سجل نقطتين وأضاف الأميركي تشارليستون دوبز ثلاثاية، فيما أكمل أشرف الهندي ومحمد دعيس وصانع اللعب فخري السيوري خماسي الفريق الأحمر.

في الطرف الآخر من الملعب، استعان مدرب الوحدات ماز تراخ بالخماسي المكون من محمود عابدين في صناعة الألعاب، وسامي بزيع وأحمد حمارشة حول القوس، وخالد أبو عبود والسنغال إبراهيما توماس تحت السلة.

وسرعان ما تقدم الوحدات 12-5 بفضل تألق بزيع في الاختراق واستغلال الفاست بريك بنجاح، وحصل دوبز على خطأين شخصيين مبكرين، فلعب مكانه شاكر شبير، بيد أن الوحدات أمطر سلة الجزيرة بوابل من الثلاثيات عن طريق عابدين وبزيع، في وقت تأثر فيه الجزيرة من تعرض الهندي لإصابة أخرجته من الملعب، فحاول إبقاء النتيجة متقاربة، لكنه فشل في ذلك رغم ثلاثيتي شبير، لينتهي الربع بتقدم الوحدات 29-17.

ترك بزيع بصمته على أحداث الربع الثاني من خلال نسبة تصويب ناجحة مخيفة، وسار عابدين على الدرب ذاته، كما وصل حمارشة السلة في أكثر من مناسبة، فظل الفارق يتسع مع مرور الوقت، في وقت أخذ فيه العواملة على عاتقه تسجيل نقاط الجزيرة، بفضل التفريغ الناجح من السيوري، ولولا هذه الثنائية لخرج الجزيرة من الربع الثاني بفارق مرعب، خصوصا في ظل التوفيق الاستثنائي لبزيع الذي سجل في النصف الأول وحده 28 نقطة، ليساهم في إنهاء الوحدات النصف متقدما بنتيجة 63-32.

وأدرك الجزيرة أن فرصته في اللحاق بالوحدات صعبة في ظل غياب الهندي، وفي الناحية المقابلة، واصل الوحدات هيمنته مع تألق حمارشة وأبو عبود الذي “غمس” السلة بعنف، وشارك رسلان البساتنة وابراهيم حسونة في تشكيلة الجزيرة، لكن شيئا لم يتغير، لينتهي الربع الثالث بتفوق الوحدات بنتيجة 81-47.

وواصل بزيع وعابدين اصطياد السلة من خارج القوس، قبل أن يعمد الوحدات إلى إشراك الأوراق البديلة هشام الزيتاوي وخلدون أبو رقية ونبيل أبو شريخ ومحمد العبداللات وأحمد الخطيب، بقيادة ابراهيم حماتي، في وقت استسلم فيه الجزيرة للنتيجة، ليحقق الوحدات الفوز بفارق 45 نقطة.

تميز الوحدات خلال اللقاء بنسبة تصويب ثلاثيات ناجحة بلغت 48.5 % (16 من 33)، مقابل 20 % للجزيرة (3 من 15)، وسجل الوحدات من التيرن أوفر على المنافس 29 نقطة مقابل 6 للجزيرة، و16 نقطة من الفرصة الثانية (second chance) مقابل 9 للجزيرة، و34 نقطة من الفاست بريك مقابل 13 للفريق المنافس الذي أحرز بدلاؤه 24 نقطة مقابل 20 لبدلاء الوحدات.

وتوج بزيع نفسه نجما للقاء، في واحد من أفضل العروض الفردية في البطولة حتى الآن، بعدما سجل 39 نقطة بنسبة تصويب ثلاثيات ناجحة بلغت 66.7% (8 من 12)، إضافة إلى 3 متابعات و5 تمريرات حاسمة و4 سرقات للكرة في 32:24 دقيقة.

وتألق عابدين أيضا من صفوف الوحدات بإحرازه 23 نقطة 15 منها عبر التصويب من خارج القوس، وحقق الدبل دبل بعدما جمع 10 تمريرات حاسمة، وتمكن توماس أيضا من تحقيق الدبل دبل مع 10 نقاط و13 متابعة، وقدم حمارشة أداء مميزا اتصف بتكامل الأدوار، بعدما سجل 11 نقطة إلى جانب 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة و3 سرقات للكرة.

في الناحية المقابلة، بدا الحمل ثقيلا على العاوملة الذي أحرز 23 نقطة إلى جانب 12 متابعة، واكتفى دوبز بـ11 نقطة و4 متابعات.