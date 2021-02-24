استغرقت 6 ساعات.. عملية نوعية بمستشفى “الملك المؤسس” لإزالة ورم خبيث

احمد التميمي

اربد- تمكن قسم الجراحة الخاصة / شعبة العظام في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من إجراء عملية نوعية لمريض يعاني من وجود ورم رخوي خبيث ضخم في الفخذ الأيمن بالاضافه لتعرضه لكسر في عظمه الفخذ .

وأجرى العملية فريق طبي بإشراف استشاري جراحة أورام العظام الدكتور زياد مهيدات واستغرقت العملية الجراحية (6) ساعات.

وتعتبر هذه العملية من العمليات المعقدة والصعبة ،حيث أظهرت الأشعة ضخامة الورم وقربه الشديد من الأوعية الدموية والأعصاب الرئيسية المغذية للساق .

وأشار الدكتور مهيدات إلى أن معاناة المريضة تمثلت بوجود هذا الورم الخبيث الضخم بالاضافه لتعرضه لكسر أثناء فتره العلاج الكيماوي الذي كان بأشراف أخصائي باطني أمراض الدم والأورام الدكتور عدنان سعد ما قبل تجهيزه لعمليه إزالة الورم.

وأظهرت نتيجة الخزعه للكتلة المستأصلة خلو حوافها من الخلايا السرطانية، وبذلك كان تقرير الخزعه هو استئصال كامل الورم، مبيناً إن هذه العمليات يجريها بالعادة فريق جراحين متخصصين في مراكز متخصصة مثل هذا المركز الجامعي المميز والمجهز بأحدث الأجهزة والذي يشهد تقدماً كبيراً.

وثمن دور الكادر الطبي الذي شارك في العملية؛ الدكتور عبد الكريم صنع الله، الدكتور حمزة بني يونس ،الدكتور مقدام البياتي والدكتور حمزة الضميدات وأطباء التخدير برئاسة استشاري التخدير الدكتور ذياب بني هاني وكادره الطبي الدكتور إسماعيل أبو الشعر والدكتور سيف الغرايبه والكادر التمريضي المميز م.ق محمد الغزو، م.ق ظاهر ربضي، م.ق محمد الدلكي، م.ق نضال عموش وبوجود فنيين تخدير وأشعه مميزين.

وأكد مهيدات أن مثل هذه العمليات الكبرى والدقيقة لا يمكن إجراؤها إلا بوجود كوادر مؤهلة ومستشفى مجهز بأحدث أنواع الأجهزة والمعدات الطبية، مثمنا دور الكادر الطبي الذي شارك في العملية وأبدت المريضة ارتياحاً كبيراً بعد إجراء العملية وتتماثل حالياً للشفاء بحمد الله .

من جهته، عبر مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو عن اعتزازه بالنجاحات التي يحققها الكادر الطبي للمستشفى وتعامله الأمثل مع الحالات المرضية الأكثر صعوبة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز بأحدث المعدات الضرورية لإجراء العمليات كافة، وان المستشفى يوفر البيئة الأكاديمية والبحثية المناسبة للكادر الطبي والأكاديمي المتخصص في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا لإجراء مثل هذه العمليات.