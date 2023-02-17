استغرق تحقيق حلمه نصف قرن.. نال الدكتوراه في سن الـ76

يتراوح متوسط الوقت الذي يستغرقه إنهاء الدكتوراه في الغالب ما بين 5 إلى 7 سنوات، ولكن بالنسبة لنيك أكستين، فقد استغرق الأمر 53 عاما للحصول على هذه الشهادة العلمية العالية.

وحصل أكستين (76 عاما) هذا الأسبوع، على درجة الدكتوراه في الفلسفة، من جامعة “بريستول” في المملكة المتحدة، بعد مرور أكثر من 50 عاما على بداية دراسته لنيل هذه الشهادة.

أكستين كان قد التحق ببرنامج الدكتوراه لأول مرة في عام 1970 للحصول على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع الرياضي من جامعة “بيتسبرغ” بالولايات المتحدة.

وبعد 5 سنوات، ترك أكستين دراسته، وعاد إلى المملكة المتحدة، وفقما ذكرت صحيفة “إنديان إكسبريس”.

ومع بلوغه عمر 69 عاما في 2016، قرر أكستن إنهاء مساعيه الأكاديمية لنيل الدكتوراه من الولايات المتحدة، فالتحق ببرنامج ماجستير الفلسفة في جامعة “بريستول”.

وأنهى الرجل أخيرا رسالة الدكتوراه في عام 2022، وحصل على الشهادة هذا العام.

وفي حديثه للصحيفة الخاصة بجامعة “بريستول”، قال أكستين: “بعض المشكلات يستغرق حلها التفكير لجزء طويل من العمر. استغرق الأمر 50 عاما للحصول على الدكتوراه. تطلب الأمر عملا شاقا، ولكنه كان إنجازا رائعا”.

وأضاف أكستين: “كان جميع طلاب الدراسات العليا في الفلسفة بسن 23 عاما، لكنهم قبلوني كواحد منهم”.