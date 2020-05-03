استفتاء “الغد”: عامر شفيع أفضل حارس مرمى أردني

عمان – الغد – فاز حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عامر شفيع، بلقب أفضل حارس مرمى في تاريخ كرة القدم الأردنية، وذلك طبقا لتصويت الجماهير، في الإستفتاء الذي طرحته “الغد” لقرائها عبر الموقع الإلكتروني.

ومنح قراء “الغد”، حارس مرمى الفيحاء السعودي، لقب الحارس الأفضل في الأردن، بحصده 1012 صوتا بنسبة تصويت بلغت (59.1%) من إجمالي المصوتين البالغ عددهم 1711 مشاركا.

وجاء باسم تيم في المركز الثاني بحصده 325 صوتا وبنسبة تصويت بلغت (19%)، يليه ميلاد عباسي ثالثا بحصده 131 صوتا، فيما جاء احمد ابو ناصوح رابعا بحصده 61 صوتا، ولؤي العمايرة 47 صوتا، وناصر غندور 38 صوتا، ومحمد اوب داوود 36 صوتا، ومعتز ياسين 28 صوتا، ونادر سرور 19 صوتا، وانيس شفيق 14 صوتا.

ويأتي هذا الإستفتاء، ضمن سلسلة الأسئلة التي تطرحها “الغد” تباعا على قرائها عبر الموقع الإلكتروني، بسبب الصمت الرهيب الذي فرضه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مختلف مناحي الحياة في كافة دول العالم، بما فيها الرياضة.