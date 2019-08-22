استقالات بكلية “إعلام اليرموك” احتجاجا على تعيين أساتذة

أحمد التميمي

إربد- استقال عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور علي نجادات، ورئيس قسم الصحافة الدكتورة ناهدة مخادمة، ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون الدكتور محمد محروم، من مناصبهم صباح اليوم الخميس، احتجاجا على تعيينيات أساتذة جدد في الكلية.

وحسب مصادر في الكلية، فإن قرار الاستقالة جاء على خلفية تعيينات أساتذة بعضهم لا ينطبق عليهم الشروط، ودون الرجوع للعمادة واستثناء العميد من حضور الجلسة التي يتم فيها اتخاذ قرار التعيينات.

بدوره، قال رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي إنه ولغاية الآن لم يتم تعيين أي عضو هيئة تدريس جديد في كلية الإعلام وانما تم التنسيب بالأسماء لمجلس الأمناء للموافقة عليهم.

وأكد أن الجامعة لم تتلقي أي استقالة خطية من أي عضو هيئة تدريس لغاية الآن.

وأشار كفافي إلى أن التعيينات والشروط التي تم الإعلان عرضت على كلية الإعلام وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس للنظر بالطلبات المقدمة وتم اختيار الأشخاص بناء على الشروط وبموجب إعلان تم نشره في الصحف المحلية أكثر من مرة.

وأكد كفافي حاجة الجامعة لأعضاء هيئة تدريس أردنيين بعد إنهاء عقود أعضاء هيئة تدريس من دول عربية.