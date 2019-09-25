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استقالة احتجاجية لرئيس جمعية وكلاء السياحة

منذ ساعتين
رئيس جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر محمد سميح

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عمان- الغد-  قدم رئيس جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر محمد سميح ولجنة السياحة الوافدة في الجمعية استقالتهم احتجاجا على ما اسموه بـ “الاجراءات الجديدة التي تقوم بها ادارة مطار الملكة علياء وعجز الحكومة عن حل القضايا التي تهم القطاع السياحي بأكمله”.

وبين سميح ان الجمعية اجتمعت مع وزيرة السياحة والآثار ووزير النقل لوضعهم بصورة الاجراءات الجديدة المتبعة من قبل ادارة المطار ونقل المكان المخصص لوكلاء ومندوبي مكاتب السياحة وتعقيد الاجراءات على السياح، الا ان ولغاية كتابه هذا البيان لم يتم حل تلك القضية وعليه تم تقديم الاستقالة.

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