العرب والعالمدولي

استقالة المبعوث الأميركي للتحالف ضد ‘‘داعش‘‘

منذ 1 ساعة
بريت ماكغورك

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واشنطن- قدم المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بريت ماكغورك، استقالته على خلفية قرار سحب القوات الأميركية من سورية. وتعتبر استقالة ماكغورك هي ثاني استقالة لمسؤول أمني في إدارة دونالد ترامب، بسبب قرار سحب القوات الأميركية في سورية، بعد استقالة وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس. ويرفع ماكغورك عدد المسؤولين الأميركيين الذين غادروا إدارة ترامب إلى 22 مسؤولاً.

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