استقالة جماعية لاتحاد الكرة السوري

دمشق – أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، أن رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد السوري، تقدموا باستقالتهما للأمين العام للاتحاد اليوم الأحد.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد على موقعه الرسمي، مشيرا الى ان: “الاستقالة جاءت على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول والنتائج غير المرضية”، لاسيما في بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في العراق، وتحديدا بعد الخسارة أمام منتخب لبنان.

استقالة الاتحاد السوري لكرة القدم على خلفية النتائج السيئة للمنتخب الأول pic.twitter.com/faCgjTsF5t — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 4, 2019

وفي هذا السياق، يعقد موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام – والذي يرأس أيضا اللجنة الأولمبية السورية – مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الأحد للحديث حول موضوع الاستقالة.

وكان منتخب سوريا خسر أمام لبنان 1-2 في مباراته الافتتاحية ببطولة غرب آسيا، علما أن منتخب سورية يلعب في ظل غياب معظم لاعبيه المحترفين. (أ ف ب)