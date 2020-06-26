استقالة رئيس شرطة عقب وفاة رجل خلال توقيفه في الولايات المتحدة

لوس انجليس -استقال قائد الشرطة في مدينة توسان بولاية أريزونا الأميركية بعد وفاة شاب ثبته ثلاثة شرطيين على الأرض لمدة اثني عشر دقيقة، في ظروف يجري التحقيق فيها.

وتوفي كارلوس إنغرام لوبيز (27 عاما) في 21 نيسان/أبريل في هذه المدينة الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة.

وذهبت الشرطة بعد تلقيها مكالمة طارئة إلى منزل جدته حيث كان الشاب من أصل لاتيني عاريا ومتوترا جدا.

ويظهر مقطع فيديو نشرته السلطات المحلية الأربعاء العناصر الثلاثة، وهم شرطيان أبيضان وشرطي أسود، وهم يلاحقون الضحية غير المسلحة في مرآب المنزل حيث قيدوه قبل أن يثبتوه على الأرض ووجه نحو الأرض.

وبدأ الشاب بالاعتذار قبل أن يتأوه داعياً جدته لمساعدته. وقال “لا أستطيع التنفس بعد الآن”. وفقد الوعي بعد اثنتي عشرة دقيقة بسبب “سكتة قلبية”، وفقا لقائد شرطة توسان كريس ماغنوس الذي قدم إستقالته مساء الأربعاء.

ويعود لسلطات البلدية قبول الإستقالة أو رفضها. لكن رئيسة بلدية المدينة ريجينا روميرو ذكرت في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس أنه لم يكن ينبغي على قائد الشرطة الاستقالة.

ورغم أن وفاة كارلوس إنغرام لوبيز تسبق وفاة جورج فلويد بأكثر من شهر، إلا أن الفيديو الذي يشكو فيه من الاختناق يذكر بالتأكيد بوفاة الأربعيني الأسود تحت ركبة ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس.

واعتبر ماغنوس أن رجاله لم يتصرفوا وفق الإجراءات المعمول بها في إدارته لكن لم يكن هناك نية للإيذاء. وقال “لم يقوموا بضربه ولم تتعرض رقبته للتثبيت أو الخنق”.

وكشف تشريح الجثة عن وجود جرعة عالية من الكوكايين في جسمه وحجم غير طبيعي للقلب، لكنه لم يتمكن من تحديد سبب الوفاة بدقة.

وأشار ماغنوس إلى أن “القول أنه قتل بيد الشرطة أمر لا مسؤول وغير عادل”.

ولا يزال مكتب المدعي العام يحقق في الوفاة لكنه لم يوجه أي اتهامات ضد عناصر الشرطة الثلاثة الذين قدموا استقالتهم.

في ولاية كولورادو المجاورة، طلب الحاكم جاريد بوليس إعادة فتح التحقيق في وفاة الرجل الأسود إيليا ماكلين (23 عاما) في آب/أغسطس 2019 في أورورا.

وتوفي ماكلين بنوبة قلبية بعد أن قبض عليه شرطيون ثبتوا رقبته وحقنوه بالقوة بمادة مهدئة قوية.

وقال الشرطي إن ماكلين الذي لم يكن يحمل سلاحا، حاول سحب مسدسه.

ولم تسفر القضية عن أي ملاحقة، وحصد التماس لإعادة فتح التحقيق الخميس أكثر من ثلاثة ملايين توقيع.

(أ ف ب)