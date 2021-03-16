استقالة مدرب دينامو زغرب عقب الحكم بسجنه 4 سنوات

زغرب – أعلن مدرب نادي دينامو زغرب ومديره الرياضي، زوران ماميتش، استقالته اليوم الثلاثاء من منصبه بعدما أكدت المحكمة العليا في كرواتيا حبسه أربع سنوات وثمانية أشهر لإهدار أموال النادي.

وأوضح ماميتش في بيان ليلة أمس “رغم أنني لا أشعر بالذنب (…) لكني أستقيل من منصبي كمدير فني ومدير رياضي لدينامو. اتمنى للنادي التوفيق والنجاح الكبير”.

وسيتولى مسؤولية الفريق مساعد ماميتش، دامير كرزنار.

وأدين زوران بالسجن 4 سنوات و8 أشهر، بينما أدين شقيقه، زدرافكو، الذي يتولى منصبا آخر بالنادي، بالسجن 6 سنوات ونصف لإهدار 15.5 مليون يورو.

وتولى زوران منصب مدرب الفريق الكرواتي (2013-2016 و2020-2021)، بينما عمل شقيقه زدرافكو كمدير رياضي سابق وله الكثير من التأثير داخل أروقة النادي وهو يقيم حاليا في البوسنة منذ 2018 حينما بدأ القضاء في ملاحقته.

وتجيء استقالة زوران قبل مباراة الخميس القادم في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام، الذي فاز ذهابا في لندن بهدفين نظيفين. – (إفي)