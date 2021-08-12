استقالة مدرب فريق الجزيرة أبو طعيمة

عمان-الغد- قدم المدير الفني لفريق الجزيرة لكرة القدم أمجد ابو طعيمة اليوم الخميس، استقالته من منصبه، بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها النادي خاصة على الصعيد المالي.

والتقى ابو طعيمة اللجنة المؤقتة للنادي اليوم، حيث وضعهم بصورة الأسباب التي دفعته لتقديم الإستقالة، خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع المالية الصعبة، إلى جانب مغادرة عدد من نجوم الفريق أمثال نور الدين الروابدة وعبدالله العطار، للاحتراف في البحرين.

وانتهى الاجتماع بموافقة اللجنة المؤقتة على الإستقالة، في ظل إصرار المدرب، علما أن الجهاز الفني المعاون المكون من عامر عقل وإسماعيل ابو سيف ووسام حزين، سيكمل المشوار في المرحلة المقبلة.