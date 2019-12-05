استقالة ملكاوي من الحسين ودهمش يعود للسلط

بلال الغلاييني

عمان – شهدت منافسات البطولات المحلية لكرة اليد، والجارية حاليا، تقلبات جديدة ومهمة وتركزت على الأجهزة الفنية للعديد من الفرق، حيث شهدت الساعات الماضية تقديم مدرب فريق الحسين موفق ملكاوي استقالته بشكل رسمي حسب ما اشار اليه في حديثه لـ “الغد”، موضحا أن العديد من الأسباب دفعته لتقديم الإستقالة الى الهيئة الإدارية.

وكان المدرب ملكاوي قاد الفريق قبيل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى وحقق معه سلسلة من الإنتصارات، قبل أن يتعرض للخسارة أمام الأهلي بهذه البطولة، وخسارته الأخيرة أمام فريق السلط بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن.

ويعتبر ملكاوي من المدربين المميزين، وساهم بشكل كبير في حصول فريق الحسين على اكثر من بطولة محلية، مثلما عمل في الأجهزة التدريبية للمنتخبات الوطنية.

وينتظر أن تناقش ادارة نادي الحسين استقالة ملكاوي وتحديد موقفها منها، خصوصا وأن الفريق لديه مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى.

بدورها، عادت إدارة نادي السلط للتعاقد مجددا مع المدرب السوري عصام دهمش للإشراف على تدريبات الفريق بعد استقالة المدرب نايف حسن، حيث قاد دهمش الفريق في مباراته أمام فريق الحسين بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن، وتمكن خلالها من الفوز بنتيجة 24-22.

يذكر أن المدرب دهمش قاد فريق السلط بالموسم الماضي، وساهم معه في تحقيق بطولتي الدوري والكأس، وهو يتمتع بمستوى جيد وخبرات واسعة في هذا المجال.

وكان التعديل الأول الذي شهدته البطولات المحلية، حصل في فريق العربي عقب تتويجه بلقب كأس السوبر، عندما قامت الهيئة الإدارية بتعيين جهاز فني جديد مكون من المدرب العراقي ربيع الدليمي ومساعده محمد الوديان بدلا من الجهاز الفني السابق المكون من الشقيقين محمد وخالد حسن.

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