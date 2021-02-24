استقالة نيل لينون من تدريب سلتيك الاسكتلندي

غلاسكو – استقال مدرب سلتيك الاسكتلندي نيل لينون من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق باشرافه هذا الموسم، كما اعلن النادي الاربعاء.

وقال بيان صادر عن النادي “يعلن نادي سلتيك لكرة القدم اليوم بأن مدربه نيل لينون استقال من منصبه كمدرب للفريق مع مفعول فوري”.

واضاف “خدم نيل النادي بتميز لاعبا ومدربا وحقق في صفوفه نجاحات كثيرة اخرها الثلاثية المحلية في كانون الاول/ديسمبر”.

بيد ان المدرب البالغ من العمر 49 عاما فشل في اعادة التوازن الى فريقه خلال حملة الدفاع عن لقبه هذا الموسم وشعر بأنه من مصلحة الجميع ان يستقيل من منصبه.

ويتخلف سلتيك بفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي على زعامة الكرة الاسكتلندية رينجرز الذي يشرف على تدريبه اسطورة ليفربول الإنكليزي ستيفن جيرارد.

واصدر لينون بدوره بيانا جاء فيه “عشنا موسما صعبا بسبب عوامل عدة، وبطبيعة الحال، فقد خاب املنا ونشعر بالحسرة لعدم قدرتنا على بلوغ القمة كما فعلنا سابقا”.

واضاف “بذلت قصارى جهدي لمحاولة تغيير الامور لكن لسوء الحظ لم نتمكن من تحقيق سلسلة من الانتصارات كنا في حاجة اليها”.

وكان لينون حل بدلا من الايرلندي براندن رودجرز (مدرب ليستر سيتي الانكليزي حاليا) عام 2019 ونجح في قيادة الفريق الى احرز لقب الدوري المحلي مرتين، وكأس اسكتلندا مرتين بالاضافة الى كأس رابطة الاندية المحترفة.

وسيشرف على تدريب الفريق المدرب المساعد جون كينيدي بصورة موقتة. (أ ف ب)