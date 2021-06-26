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استقالة وزير الصحة البريطاني لانتهاكه إجراءات الحد من كورونا

منذ 52 دقيقة
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

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لندن- قدم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك السبت استقالته من منصبه بعد الكشف عن انتهاكه للإجراءات التي فرضتها حكومته للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبعث الرجل الذي كان المسؤول الاساسي في بريطانيا عن الاستجابة لجائحة كوفيد وخصوصا حملة التلقيح، برسالة الى رئيس الوزراء بوريس جونسون تتضمن استقالته، مكررا فيها اعتذارا سابقا.
وقال هانكوك في رسالته “ندين للشعب الذي بذل الكثير من التضحيات في هذه الجائحة بأن نكون صادقين حين نخذلهم، كما فعلت بانتهاكي للاجراءات”. (أ ف ب)

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