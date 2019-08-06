ريو دي جانيرو – استقبل المئات من المشجعين المدافع الدولي المخضرم داني ألفيش في مدينة “ساو باولو” البرازيلية، قبل تقديمه مساء الثلاثاء كلاعب جديد في النادي، الذي يحمل نفس الاسم، والذي يعد من بين أشهر الأندية في البرازيل.

واحتشد المئات من المشجعين في مطار المدينة انتظارا لألفيش، كما لو كانوا ينتظروا وصول أحد نجوم الروك، في احتفالية حرمت النجم البرازيلي، الذي كان يقضي عطلته الصيفية في مدينة فورتاليزا، من مغادرة المطار بسهولة.

ونجح ألفيش (36 عاما) في مغادرة المطار بحماية رجال الأمن وسط المشجعين، الذين كانوا يهتفون باسمه ويرفعون أعلام ساو باولو، واستخدم بعضهم الألعاب النارية لتحيته.

🔥 Accueil de folie pour Dani Alves à Sao Paulo ! pic.twitter.com/777rVyAOy5 — After Foot RMC (@AfterRMC) August 6, 2019

وسيكون ألفيش، صاحب أكبر عدد من الالقاب الدولية (40 لقبا) الذي سيرتدي القميص رقم 10 في ساو باولو، اللاعب الأعلى راتبا في الدوري البرازيلي.

وانتهى عقد ألفيش، الذي سبق وارتدى قميص أندية أوروبية عريقة مثل برشلونة ويوفنتوس وإشبيلية، هذا الصيف مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لينجح ساو باولو في إقناعه بالانتقال إلى صفوفه بعقد يستمر حتى كانون أول (ديسمبر) 2022.

وسيتم تقديم الظهير الأيمن لمنتخب البرازيل منذ عام 2006 كلاعب جديد في صفوف ساو باولو، في احتفال آخر على ملعب “مورومبي” مساء الثلاثاء، وينتظر النادي حضور نحو 45 ألف مشجع. (إفي)