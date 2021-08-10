استقبال حافل لبطل الكاراتيه المصاطفة الفائز ببرونزية أولمبياد طوكيو

عمان- الغد- حظي لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه عبدالرحمن المصاطفة، والبعثة الأردنية المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020 اليوم الثلاثاء، باستقبال حافل في مطار الملكة علياء الدولي بعد اختتام المشاركة في الأولمبياد.

وعاد أمين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي وأعضاء البعثة، إلى عمان اليوم يرافقهم لاعب المنتخب المصاطفة الفائز بالميدالية البرونزية في الأولمبياد. وحظيت البعثة باستقبال رسمي وشعبي، حيث كان نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الدكتور ساري حمدان على رأس مستقبلي البعثة التي حظيت أيضا باستقبال شعبي، تخلله رفع الاعلام الأردنية. يشار إلى أن الأردن حقق ميداليتين فضية وبرونزية في أولمبياد طوكيو، حيث جاءت الفضية عن طريق لاعب منتخب التايكواندو صالح الشرباتي، فيما جاءت البرونزية عن طريق لاعب منتخب الكاراتيه المصاطفة.