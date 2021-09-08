استقبال حافل لـ”نشامى” بارالمبيك طوكيو

عمان – الغد – كان سمو الأمير رعد بن زيد ، وسمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد كبير الأمناء في الديوان الملكي، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقدمة المستقبلين لنشامى ونشميات المشاركة الأردنية التاريخية والاستثنائية التي أنجزها الأردن في النسخة 16 لدورة الألعاب البارالمبية “بارالمبيك طوكيو 2020″، التي أسدل الستار على منافساتها الأحد الماضي بمشاركة قرابة 4400 لاعبا ولاعبة يمثلون 163 دولة من القارات الخمس تنافسوا على 539 ميدالية ذهبية مخصصة لـ 23 مسابقة.

وحرص سمو الأمير رعد وسمو الأمير مرعد على التواجد عند بوابة الطائرة التي أقلت النشامى والنشميات قادمين من طوكيو عبر إسطنبول وصولا إلى مطار الملكة علياء الدولي وفيه نظمت اللجنة البارالمبية الأردنية إستقبالا حاشدا يليق بالإنجاز الكبير الذي توج بـ4 ميداليات ذهبية لكل من الرباعين عمر قرادة، عبد الكريم خطاب، وجميل الشبلي وبطل ألعاب القوى أحمد هندي، مقابل برونزية واحدة لبطلة فردي كرة الطاولة المخضرمة ختام ابو عوض، وهو إنجاز وضع الأردن في المركز 33 بين 163 دولة (الرابع عربيا واول عرب اسيا).

وشارك في الاستقبال كذلك كوكبة من كبار المسؤولين في مقدمتهم السيد ناصر المجالي أمين عام اللجنة وأ.د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الاردنية ونائب رئيس اللجنة السيد سليمان الروسان وأمين عام اللجنة بالإنابة د. عامر الشعار وإبراهيم الحليق أمين الصندوق ، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الشباب والاندية والمراكز التابعة للجنة البارالمبية وعائلات الابطال وأسرة الإعلام الرياضي.

وثمن المستقبلون الإنجاز التاريخي الذي يشكل منعطفا كبيرا وإيجابيا في مسيرة ومستقبل اللجنة البارالمبية ويعزز مكانة الأردن في المحافل العالمية.

وبعد الاستقبال الكبير في مطار الملكة علياء استقل النشامى والنشميات حافلة مكشوفة منطلقين في موكب حاشد وصولا إلى مجمع الأمير رعد بن زيد في منطقة عرجان حيث تواصلت الاحتفالات.