فيلم “أميرة” يلاقي ترحيبا واسعا من جمهور”فينيسيا السينمائي”

لاقى فيلم “أميرة” للمخرج محمد دياب استقبالاً حافلاً وتصفيقاً حاداً من الحضور بـ مهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا أمسفي عرضه العالمي الأول وبحضور بطلتيه صبا مبارك وتارا عبود، .

حيث يشارك الفيلم في مسابقة آفاق بالمهرجان، والذي يقام في الفترة من 1 وحتى 11 سبتمبر/أيلول.

حيث أن أميرة مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

بينما يشارك صبا مبارك وتارا عبود بطولة فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب من بينهم علي سليمان وقيس ناشف، ووليد زعيتر، وهو انتاج مصري أردني فلسطيني مشترك، من تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

مهرجان فينيسيا السينمائي هو أحد أعرق المهرجانات الدولية، يُقام سنوياً في مدينة فينيسيا بإيطاليا، وأحد المحطات الرئيسية لأهم أفلام العام.

ويترأس لجنة تحكيم الدورة الحالية المخرج الكوري بونج جون هو، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم Parasite.

فضلا عن ذلك، تعد صبا مبارك ممثلة ومنتجة أردنية واحدة من نجمات عربيات قليلات بنين نجاحهن عبر أعمال ناجحة بأنحاء العالم العربي وعلى المستوى الدولي أيضاً.

من الخليج، الشام، مصر والمغرب العربي؛ نالت العديد من الألقاب والجوائز تعكس قدرتها في تقديم قضايا وأوضاع المرأة العربية بتنويعات معاصرة وتاريخية بأكثر من 60 عمل بين السينما، التليفزيون والمسرح.

خلال مسيرتها الفنية، حصلت صبا على العديد من الجوائز والتكريمات، حيث نالت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان المسرح العربي، أفضل ممثلة في مهرجان الشرق الأوسط بإيطاليا، أفضل ممثلة في الأردن عام 2009.

وجائزة دبي للدراما عن مسلسل بلقيس، جائزة أفضل ممثلة في الأردن لعام 2010 وأفضل ممثلة أردنية في جوائز تايكي الأردن 2012.

كما حصلت مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان طريق الحرير السينمائي بإيرلندا عن دورها في فيلم مسافر: حلب – اسطنبول والذي فاز بخمس جوائز أخرى خلال مشاركاته في 10 مهرجانات دولية.

تارا عبود في البندقة

وعن مشاركة فيلم أميرة في مهرجان فينيسيا السينمائي، قالت تارا عبود “إنه شرف كبير لي، وحلم أصبح حقيقة، أشعر بالحماس والشوق لمشاهدة الفيلم على الشاشة الكبيرة.

وأن أرى عائلتي الفنية مرة أخرى بعد فترة طويلة. أتمنى أن تصل حكايتنا إلى القلوب، وأن تترك أثراً كبيراً في المُشاهد، لقد انتظرنا هذه الللحظة بحرارة، وهذا هو حصاد عملنا الشاق.”

إلى ذلك، تعتبر تارا عبود ممثلة فلسطينية أردنية، اختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.

كما بدأت التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي.

ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم أميرة الجبال للمخرج أمجد الرشيد؛ وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.

بعدها، شاركت تارا عبود في فيلمي تخرج آخرين لمخرجين من معهد SAE في عمان: فيلم 12 سنتيمتر للمخرج زيد خالد، وفيلم حياة للمخرجة لين عوض، وقد حصل الفيلمين على جوائز.

من أحدث أعمال تارا التليفزيونية، المسلسل الأردني عبور (2019)، الذي جمعها مع النجمة صبا مبارك، وتدور أحداثه في مخيمات اللاجئين وما يواجهونه من معاناة يومية.