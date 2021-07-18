“استقبال” لغادة سابا يلقي الضوء على إنجازات النساء

عمان -الغد- أقيم حفل غداء بدعوة من قناة رؤيا وبرنامج “استقبال” في فندق الفيرمونت لمجموعة من الزملاء والزميلات في الاعلام والفن والثقافة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والدولي.

ويأتي برنامج “استقبال” ليركز على اهمية دور المرأة والحديث عن انجازاتها وتقدمها في العديد من القطاعات، وقد تم الانتهاء من تصويرة والآن في المراحل النهائية للعرض خلال الشهر القادم على قناة رؤيا.

ويلقي البرنامج الضوء على إنجازات النساء في العديد من القطاعات وأيضا وقفة جميلة في حياة بعض السيدات اللاتي يعشن في الأردن من مختلف البلدان والحديث عن تجرباتهن، وهو من اعداد وتقديم غادة سابا، إخراج كريستين خوري.

إلى ذلك، برنامج “استقبال” يذكر بعادات الجدات والامهات والاستقبالات اللاتي كن يقمن بها للاحتفاء بانجازات النساء والمناسبات المميزة والصالونات الثقافية والاجتماعية التي قمن بها.

وضيفات البرنامج من مختلف الحقول والأعمال والريادة والاتصالات والتعليم والزراعة والطب والأمن والسلام والتنمية والبرلمان والعمل العام والتصميم والفن والكتابة وأيضا يستضيف سيدات من سورية ولبنان وفلسطين.

تم تصوير البرنامج في فندق الفيرمونت، بالتعاون مع مصممة الازياء التراثية عبلة عازر بحيث قدمت مجموعة من ازيائها وبعض الأثواب التراثية القديمة خلال استقبال غادة سابا لضيفاتها.

أما الجانب الموسيقي في كل حلقة فهو من عزف عازفة القانون د. رلى جرادات رئيسة فرقة نايا النسوية.