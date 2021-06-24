استقبال من تجاوزوا 50 عاما للتطعيم دون موعد مسبق الجمعة

عمان-الغد- قالت غرفة عمليات خلية الأزمة في الحملة الوطنية للتطعيم، إنه في ضوء قرار تشغيل بعض مراكز التطعيم يوم غدٍ الجمعة الموافق ٢٥ حزيران ٢٠٢١، لإعطاء المطعوم لأكبر شريحة ممكنة من الفئات الأكثر اختطاراً، بالإضافة الى المواعيد التي تم ارسالها مسبقاً لمستحقيها، فقد تقرر استقبال الأشخاص الذين بلغوا من العمر ٥٠ سنة وأكثر في مراكز التطعيم المبينة ادناه دون موعد مسبق، شريطة عدم وجود موانع طبية كالحساسية المفرطة أو الاصابة خلال مدة ٣٠ يوم السابقة، راجين من الأخوة المواطنين والمقيمين الذين ينطبق عليهم شرط العمر مراجعة مركز التطعيم منفردين، وفي حال الحاجة لوجود مرافق فيجب ان لا يزيد عن شخص واحد فقط منعاً للاكتظاظ والتجمهر.