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استقبال 27 طعنا على جداول الناخبين الأولية

منذ ساعتين

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عمان -الغد – سجلت لدى محاكم البداية خلال مدة استقبال الطعون على قرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات المتعلقة برد الاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين الأولية (27) طعنا , وقد باشرت المحاكم بنظرها وسيتم البت بها وفقا لأحكام القانون خلال مدة سبعة أيام من تاريخ ورودها ويكون القرار الصادر عن المحاكم وفقا لذلك قطعيا.

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