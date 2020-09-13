استقبال 27 طعنا على جداول الناخبين الأولية

عمان -الغد – سجلت لدى محاكم البداية خلال مدة استقبال الطعون على قرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات المتعلقة برد الاعتراضات الشخصية على جداول الناخبين الأولية (27) طعنا , وقد باشرت المحاكم بنظرها وسيتم البت بها وفقا لأحكام القانون خلال مدة سبعة أيام من تاريخ ورودها ويكون القرار الصادر عن المحاكم وفقا لذلك قطعيا.