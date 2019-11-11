استقرار أسعار أوكتان 95 والديزل والكاز وارتفاع أوكتان 90 عالمياً

عمان – سجلت أسعار الديزل والكاز والبنزين 95 استقراراً نسبياً في الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من الشهر الحالي فيما سجلت أسعار البنزين 90 ارتفاعا مقارنة مع معدل أسعارها لشهر تشرين أول الماضي وفقا لبيانات اعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

وحسب البيانات ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 من 9ر578 دولار للطن الى 9ر587 دولار وبنسبة ارتفاع 5ر1% في حين بلغ معدل سعر البنزين أوكتان 95 (3ر635 ) دولار مقارنة مع 6ر633 دولار والديزل 8ر569 دولار مقارنة مع 5ر570 دولار والكاز 2ر605 مقارنة مع 5ر607 دولار للطن في شهر تشرين الأول الماضي .

من جانب آخر، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الثاني الحالي الى 9ر440 دولار للطن عن معدله لشهر تشرين أول الماضي 3ر431 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر2%.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع خلال الاسبوع الأول من هذا الشهر حيث وصل الى 62 دولارا للبرميل مقارنة مع 7ر59 دولار معدل سعره في شهر تشرين أول الماضي .-(بترا)