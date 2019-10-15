استقرار أسعار الذهب عالمياً

الغد- استقر الذهب اليوم الثلاثاء، مع انحسار التفاؤل الذي صاحب محادثات التجارة الأمريكية الصينية في حين يترقب مستثمرون نتيجة مباحثات مهمة ستحدد كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بينما سجل البلاديوم الذي يعاني من عجز مستوى قياسيا.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1490.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1494.80 دولار للأوقية.

وذكر تقرير لبلومبيرغ، يوم الاثنين، استنادا لمصادر أن الصين تريد إجراء مزيد من المحادثات في نهاية الشهر الجاري لبلورة تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق التجارة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يوافق الرئيس الصيني شي جين بينغ على التوقيع عليه.

وقفز البلاديوم إلى ذروة 1726.74 دولار للأوقية. وساهمت المخاوف من نفاد إمدادات المعدن الذي يستخدم في أنظمة العادم بالسيارات في ارتفاع سعره أكثر من 36 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

ونزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.61 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 891.77 دولار. (رويترز)

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