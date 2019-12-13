استقرار أسعار الذهب وهبوط الدولار

الغد- استقر الذهب اليوم الجمعة حيث عوض هبوط الدولار أثر الضغوط الناجمة عن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر عقب تقارير عن انفراجة في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية، في حين سجل البلاديوم ذروة جديدة.

وكان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1469.90 دولار للأوقية، لكنه مرتفع حوالي 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1474.40 دولار.

وقال دانييل هاينس المحلل في ايه.ان.زد ”السوق مازالت حذرة… إلى أن نحصل على بعض المعلومات الإضافية بخصوص ما تم الاتفاق عليه، فإن المستثمرين لن يجازفوا بتكوين مراكز كبيرة في سوق الذهب.“

كانت مصادر قالت يوم الخميس إن المفاوضين الأمريكيين يعرضون خفض الرسوم القائمة على السلع الصينية بما يصل إلى 50 بالمئة وتعليق فرض رسوم جديدة تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

وصعد البلاديوم اثنين بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1977.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1979.50 دولار.

وفي ظل نقص معروض، ارتفع المعدن حوالي خمسة بالمئة هذا الأسبوع، مدعوما في الأساس بإغلاقات مناجم في المنتج الرئيسي جنوب إفريقيا.

وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 936.91 دولار للأوقية، لكنه بصدد أفضل أسبوع له منذ نهاية آب/ أغسطس.

وانخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.92 دولار، لكن المعدن يتجه لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر. (رويترز)