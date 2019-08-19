استقرار أسعار القرطاسية وتوقعات بارتفاع الطلب الأسبوع المقبل

عبدالرحمن الخوالدة

عمان- قدر نقيب تجار القرطاسية أشرف قعوار تراوح قيمة المبيعات السنوية للقرطاسية وتوابعها بين 10 و15 مليون دينار، فيما رجح زيادة الطلب على القطاع الأسبوع المقبل بعد صرف الرواتب قبيل دوام المدارس.

وأكد قعوار استقرار أسعار بيع مستلزمات القرطاسية لهذا الموسم.

واشتكى قعوار من مواجهة القطاع تحديات عدة أصبحت تهدد وجود المكتبات ومراكز بيع القرطاسية، وهي تتمثل، بحسب قعوار، بتزايد انتشار الخيم والبسطات التي تنشط ببيع مستلزمات القرطاسية خلال المواسم الدراسية والتي لا تخضع لأي رسوم تراخيص أو ضرائب أسوة بالمكتبات، إضافة إلى تفشي ظاهرة تضارب المهن خلال المواسم كبيع محال بيع المواد التموينية والخضراوات والملابس والأحذية لمستلزمات القرطاسية.

وقال ممثل قطاع الألعاب والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن خالد حبنكة “إن الأسعار لأغلب مستلزمات القرطاسية ستكون مستقرة عند أسعار بيعها الموسم الماضي مع وجود انخفاضات طفيفة على بعض المستلزمات كالحقائب المدرسية تتراوح بين 5 % و10 % مقارنة بأسعارها العام الماضي”.

وبحسب عاملين في القطاع، يشهد قطاع القرطاسية في المملكة نشاطا بطيئا مع اقتراب دخول الموسم الدراسي الجديد الذي يعد موسم النشاط الفعلي للقطاع وسط توقعات من تجار القطاع ببقاء الأسعار ضمن معدلات الموسم الماضي وزيادة وتيرة نشاط القطاع خلال الأسبوع الأخير الذي يسبق انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأفاد صاحب إحدى المكتبات لؤي القنيبي ببدء نشاط شراء مستلزمات القرطاسية بعد نهاية عطلة عيد الأضحى، وتنبأ بتزايد حركة الإقبال على شراء القرطاسية خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح القنيبي أن أسعار الحقائب المدرسية تتراوح بحسب الجودة بين 5 و20 دينارا للحقيبة الواحدة، في حين تتراوح أسعار أقلام الحبر الجاف حول 25 قرشا ودفتر 40 ورقة 12.5-15 قرشا، ودفتر 60 ورقة 15-20 قرشا، ورول التجليد الذي يبلغ طوله 15م 2-4 دنانير وفقا لجودته.