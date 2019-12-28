استقرار الحمل الكهربائي خلال المنخفض الأخير

رهام زيدان

عمان– قال مصدر مسؤول في شركة الكهرباء الوطنية إن “الحمل الكهربائي سجل خلال المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة خلال الأيام الثلاثة الماضية 3170 ميغاواط وهو نفس المستوى الذي سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي”.

وأكد المصدر أن شبكة نقل الكهرباء الوطنية استطاعت تجاوز المنخفض دون أي أعطال بالرغم من الظروف التي رافقت المنخض من رياح وأمطار إذ لم تسجل أي حالة انقطاع على هذه الشبكة.

ووفق بيانات الشركة من المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى في فصل الشتاء الحالي، حوالي 3400 ميجاواط، علما بأن إجمالي الاستطاعة التوليدية من المحطات التقليدية المتوافرة على النظام الكهربائي في فصل الشتاء يصل إلى 4350 ميجاواط.

وتعمل شركة الكهرباء الوطنية من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لها على مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في فصل الشتاء من خلال خطط تشغيلية مناسبة للوضع الحالي والتأكد من جاهزية جميع محطات التوليد وخطوط النقل التابعة لها، وذلك لاستيعاب أي زيادة طارئة في الطلب على الكهرباء.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن طالبت شركات الكهرباء مسبقا برفع الجاهزية استعدادا لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء، وأكدت على أهمية رفع الجاهزية للتعامل مع أي انقطاعات قد تحدث على الشبكة ومعالجتها بالسرعة الممكنة، وضرورة نقل المعلومة للمواطنين بكل شفافية والتعاطي الايجابي مع شكاواهم.

وشددت الهيئة في ذلك الوقت على ضمان أمن التزود بالطاقة وتخفيض الانقطاعات إلى الحد الأدنى، ومعالجة الأعطال الكهربائية بالسرعة الممكنة، وحثت على التعاون لتقديم الدعم بما يخدم مصلحة القطاع والمشتركين والتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة والاسكان ووزارة الشؤون البلدية، للمساعدة في فتح الطرق خلال فصل الشتاء لتمكين ورش وفرق العمل من الوصول إلى المناطق التي قد تتعرض لانقطاع في التيار الكهربائي.

ودعت الشركات أيضا إلى التركيز وتكثيف الفرق والورش الفنية في المناطق التي من المتوقع ان تشهد ظروفا جوية شديدة خلال فصل الشتاء.