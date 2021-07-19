استقرار في أسعار الألبسة والأحذية بالسوق المحلية

عمان- قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي إن الأسعار في سوق الألبسة والأحذية مستقرة في السوق المحلية، وهناك عروض وتخفيضات كبيرة في مختلف المحال والمراكز التجارية.

وأشار القواسمي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين إلى أن الطلب على الألبسة والأحذية أقل من معدلاته الاعتيادية، مقارنة مع الأعوام السابقة.

وأضاف إنه على الرغم من فتح القطاعات، والسماح بالحركة لساعات أطول، إلا أن نشاط الحركة التجارية ضعيف بالنسبة لموسم العيد، لافتاً إلى أن هذا يعد مؤشرا على ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وتوقع أن تنشط الحركة خلال اليوم ويزداد الطلب على بضائع القطاع.

وجدد القواسمي مطالبة القطاع بتخفيض ضريبة المبيعات للنصف، وتخفيض مختلف الرسوم الجمركية، وتعديل قانون المالكين والمستأجرين، بما يحقق مصلحة الطرفين، ويخفف التكاليف المترتبة على التاجر والمواطن.-(بترا)