“استقلال المملكة الـ73”.. تضحية ووفاء وإنجاز – ملحق

فريق “الغد”

عمان- يحتفل الأردنيون، اليوم، بالذكرى الثالثة والسبعين لاستقلال المملكة ، مستذكرين فيه أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء للوطن الغالي، بما تحقق من منجزات أعلت شأن الوطن ورسخت مكانته على مختلف الأصعدة.

وأعرب مرسلو برقيات عن اعتزازهم بالعلاقات المتينة التي تربط بلدانهم مع الأردن، والحرص على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، متمنين للشعب الأردني تحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

وتلقى جلالة الملك؛ برقيات تهنئة بالمناسبة العظيمة، من ملوك وأمراء ورؤساء دول عربية وإسلامية وصديقة ومسؤولين فيها، عبروا فيها عن خالص التهاني والتبريكات لجلالته وللشعب الأردني بهذه المناسبة.

كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

واستذكر مرسلو البرقيات المعاني المشرفة والعلامات المضيئة الفارقة ليوم الاستقلال، والإنجازات العظيمة التي تحققت للأردن بعزيمة البناة من آل هاشم، الذين اختطوا مسيرة المجد والإنجاز، وحملوا طموحات وتطلعات أبناء شعبهم نحو الحياة الحرة الكريمة.

واليوم، إذ تتزامن هذه المناسبة مع الذكرى العشرين لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، يمضي أبناء وبنات الوطن قدما في مسيرة الإصلاح الشامل والبناء والإنجاز التي انتهجها قائدهم، ويتطلعون بعزم وإرادة إلى المزيد من العمل والعطاء في مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق الاعتماد على الذات للوقوف أمام مختلف التحديات وتجاوزها وصولا لمستقبل أفضل.

وفي عهد جلالة الملك توالت الإنجازات، التي شملت كافة مناحي الحياة، حيث ركز جلالته على عنصر الشباب باعتباره العنصر الأهم في قيادة العملية التنموية، اذ أُطلقت المبادرات الملكية الخاصة بعملية التنمية المستدامة، كما قُدم الإنجاز والإبداع والعمل الجاد باعتباره المعيار الأهم في تقييم عملية التنمية.

وعلى صعيد مسيرة الإصلاح التي تنتهجها المملكة، شهدت الأعوام الماضية خطوات هدفت لتعزيز الإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار، عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية.

وفي اتفاق تاريخي وقعه جلالة الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس بعمان في آذار (مارس) 2013، أعيد فيه التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأن جلالته هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الأقصى، المعرف في الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف. -(بترا )

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