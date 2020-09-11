استقلال اليمن الجنوبي من منظور المجلس الانتقالي الجنوبي

عبد السلام مسعد – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 8/9/2020

منذ العام 2015، أعرب المجتمع الدولي عن رغبته الواضحة في وقف المأساة الإنسانية في اليمن، داعياً إلى إنهاء ويلات الحرب ومعاناة الشعب اليمني. وبغض النظر عن هذه المخاوف الدولية، صار سكان جنوب اليمن مدفوعين لمحاربة الحوثيين انطلاقاً من هدف واحد، وهو تحقيق الاستقلال لجنوب اليمن.

منذ العام 2015 لم تتوقف تقريباً الدعوات الدولية إلى وقف الحرب في اليمن، وهي دعوة عريضة وراءها رغبة دولية مفهومة في وقف المأساة الإنسانية ومعاناة اليمنيين التي زادتها وعززتها ويلات الحرب. وفي هذا الصدد، يرى العالم -وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية- أن للمملكة العربية السعودية الحق في بناء تحالف يبعد خطر الحوثيين عن حدودها على مبدأ أنه لا يوجد دولة تسكت عن حقوقها إذا ما تم الاعتداء عليها. أما بالنسبة لنا في الجنوب، فكان قتالنا للحوثيين في هذه الحرب منطلقاً من جوهر واحد هو تحقيق مشروع القضية الجنوبية.

بعد أعوام من الحرب المكلفة إنسانيا في اليمن، استمر المجلس الانتقالي الجنوبي ومعظم من يمثلون الشارع الجنوبي في اليمن محافظين على إيمانهم بأن كل المنعطفات التاريخية الأليمة التي يمر بها شعبنا تؤكد لنا واقعية إصرارنا على استقلال جنوب اليمن والانطلاق مرة أخرى نحو بناء دولتنا الجنوبية على أسس ديموقراطية برلمانية فاعلة ومنتجة لسكان الجنوب الذين عانوا لعقود من التهميش والقمع.

منذ بداية الحرب وهجمات الحوثيين المزعزعة لاستقرار اليمن والمنطقة، كان جوهر قتالنا للحوثيين هو تحقيق المشروع الجنوبي باستعادة الدولة الجنوبية. وهو مشروع له هدف واضح ويُخرج منذ العام 2013 ملايين الجنوبيين إلى الشوارع في مظاهرات عارمة للتأكيد على الاستقلال. وهو رأي لا يخجل من التعبير عنه بصراحة أي جنوبي. وهو مطلب محق منطلق التاريخ، حيث كانت دولة جنوب اليمن دولة مستقلة ذات سيادة. ومن منطلق الواقع، فإننا قد جربنا الوحدة ورأت الأجيال الجنوبية على مدى أكثر من عقدين من الزمن أن الاندماج ضمن حكومة وحدوية يعني قتل ونهب وظلم واستبداد وفساد وسرقة حقوق ومقدرات وثروات الشعب الجنوبي. وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي قد بدأ مؤخرًا فقط في الاهتمام بالمعاناة الإنسانية في اليمن، إلا أن هذا التدهور كان يبتلي الجنوب منذ فترة أطول كثيراً.

إن ما جرى من إهمال من قبل حكومة هادي لما تعاهدنا عليه في اتفاق الرياض الموقع في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي يشبه الى حد كبير ما جرى قبل عقود مع نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح. فبينما قبلنا بالسير خطوة باتجاه الأمام لتحقيق طموحات شعبنا بالاستقلال وانتزاع حقوقه في السيادة على أراضيه عبر اتفاق الرياض والتفاهم على المضي بنوع من التقاسم السياسي لتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات الأهلية، قامت الحكومة الشرعية بتجاهل الاتفاق ومحاولة الالتفاف على تطبيقه.

لا بل زادت في الفترة الأخيرة من الإهمال المتعمد التي تتعامل به حكومة الهادي ضد أهلنا في الجنوب ليعاني الجنوبيون، أهل الأرض والمقدرات التي تحكمت بها حكومة هادي طيلة سنوات الحرب الأخيرة، من ويلات الجوع والفيضانات وانتشار الأوبئة والأمراض، وفى مقدمتها وباء الملاريا المستمر في منطقتنا، إلى جانب تفشي وباء فيروس كورونا. في غضون ذلك، لم نتمكن من تحقيق حقوقنا -ليس فقط في ما يتعلق بالتمثيل السياسي وصناعة القرار السياسي، بل أيضا حقنا في الحصول على المساعدات وعائدات النفط والممرات المائية القادرة على تحسين الوضع المعيشي في مدننا.

وحين أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية في محاولة لأخذ الخطوة في الاتجاه الصحيح هذا الوضع الذي لم ينقذه اتفاق الرياض، عادت الحكومة الشرعية إلى سلوك النظام الوحدوي السابق نفسها والمتمثل في تهديد شعب الجنوب بالآلة العسكرية والمزيد من القمع والمحاربة، إلا أن المختلف اليوم هو أن المجلس الانتقالي الجنوبي الملتزم بمشروع استقلال شعب الجنوب يملك الآن القوة اللازمة للوقوف في وجه القوة التي استخدمها النظام دائماً لقمع الجنوب طالما أن مسار التفاهم، ممثلاً باتفاق الرياض، لم يتحقق.

إننا نؤمن بأن مسار الانتقالي الجنوبي البرغماتي سيقود الجنوب إلى انتزاع حقوقه أخيراً، فبوصلتنا الوحيدة هي مشروع استقلال الجنوب، ولا يقيدنا “محور ممانعة” ولا شعارات كاذبة كالتي تحرّك جماعة الحوثي التي ترتبط سيطرتها بالقوة والعنف بمشروع إيران الخبيث في المنطقة، ولا تقيدنا ايديولوجية إخوانية ومصالح متنافرة ورغبات بإرضاء جماعات متطرفة.

حتى العلاقة التي بنيناها مع أبو ظبي والتي يكثر الحديث عنها هي علاقة عملية بحتة قائمة على اقتناع الإمارات بأن مشروعنا البراغماتي يدور حول هدف يمثل شعبنا ولا يعادي المنطقة ولا يرغب في خوض حروب أبدية لا تنتهي، وعلاقتنا معهم هي جزء من توجهاتنا المنفتحة على كل من يؤمن بحق حلم شعبنا القديم الذي لم يمت على الرغم من سنوات القمع في التحقق.

كما نؤمن أيضا بأن قيام دولة مستقلة في الجنوب سيسهم بشكل إيجابي في إرساء الاستقرار في محيط هذه المنطقة الملتهبة، وستكون عاملاً يرسي الاستقرار ويحارب التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة، والتي نعتبرها بمثابة آفة زرعها نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح في مناطق الجنوب ويستخدمها اليوم نظام هادي لضمان عدم عودة الجنوب وأهله لإلى ما كانت عليه دولة الجنوب كحاضرة عربية يؤمن أهلها بالاعتدال والتعايش. وعليه فنحن عازمون على إنهاء حكم الإرهاب في المناطق الجنوبية وتنفيذ حملات لمكافحة الإرهاب ضد التطرف المدفوع بالقمع.

في الواقع، لطالما كان الجنوب مجتمعاً تعددياً، ولا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه ممثل فقط بمدنه المتعثرة التي واجهت تحديات اقتصادية عميقة منذ قيام الوحدة المشؤومة منذ العام 1990. صحيح أن اليمن عموماً -بما في ذلك الشمال- لم يعش في بحبوحة سواء في عهد صالح أو هادي، إلا أن الجنوب تحديداً عانى من شلل كامل متعمد من قبل الحكومات المتعاقبة في القطاع الاقتصادي في أرباح النفط المتواجد في مدننا، التي لم نكن نرى منها أي عائد ينعكس على الوضع المعيشي.

خلال عملنا على معالجة هذه التحديات الداخلية، نمد أيدينا إلى جميع أفراد المجتمع اليمني، ونسعى لمحاورة الجميع، ونقبل بأي جهة تمثل مشروع الجنوب بأن تكون جزءا من مشروع المجلس الانتقالي، كما نلقى التجاوب مع قضيتنا من خلال مبادرات الدول الوسيطة في المنطقة أو العالم، ولذلك نرى أننا ماضون في الاتجاه الصحيح نحو الاستقلال.

كانت لغة القوة هي اللغة الوحيدة التي استخدمت ضدنا لعقود، لذلك، فإن التكافؤ في القوة هو ما قد يغير هذا المسار على الرغم من استعدادنا وانفتاحنا المستمر على المقترحات الإقليمية والأممية لإرساء السلام والاستقرار والمضي نحو توافقات سلمية عادلة لشعبنا. باختصار، لقد طلبنا أبسط حقوقنا، ولهذا السبب عدنا الآن إلى حلمنا بالاستقلال من أجل الأجيال التي لم تشهد العيش في دولة مستقلة ذات سيادة، لكنهم يدركون أن التاريخ لا ينكر أن عدن كانت حاضرة للتعايش والجمال والاستقرار الاقتصادي والسياسي.

*رئيس مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مكتب واشنطن