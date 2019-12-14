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استقلال طهران يدفع المستحقات المتأخرة لمدربه ستراماتشوني

منذ 4 ساعات

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طهران – أكدت السلطات الإيرانية السبت إنها دفعت المستحقات المتأخرة للإيطالي أندريا ستراماتشوني مدرب استقلال طهران لكرة القدم، رغم الصعوبات المرتبطة بالعقوبات الأميركية، معربة عن أملها في عودته إلى إيران.

وكان المدرب السابق لإنتر ميلان وأودينيزي ترك فريقه الايراني في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) الحالي، بسبب عدم تمكن الفريق من دفع راتبه بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، والتي تجعل من المستحيل عمليا اجراء تحويلات مصرفية دولية من إيران، ما أثار غضب المشجعين ودفع رئيس النادي محمد حسين فتحي الى الاستقالة.

ويحتل استقلال طهران المركز الثاني في الدوري الايراني بفارق نقطتين خلف سيباهان المتصدر بعد 14 مرحلة.

وقال المدير الرياضي للنادي اسماعيل خليل زادة في تصريح لوكالة “تسنيم” الايرانية: “لقد دفعنا مبلغ 160 الف يورو الذي كان يطالب به ستراماتشوني، إلى القنصلية الإيرانية في تركيا من أجل تحويله إلى السفارة الإيرانية في إيطاليا، أعتقد أن المال سيكون على حساب ستراماتشوني يوم الاثنين”.

وأكدت وزارة الرياضة الإيرانية في رسالة نشرتها باللغة الايطالية أنها تتحقق من عملية التحويل، مضيفة أن ستراماتشوني “سيعود قريبا إلى إيران”. (أ ف ب)

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