استكشاف الدروب نحو تضامن دائم للسود الأميركيين مع الفلسطينيين

إيلي داي* – (مجلة 972+) 30/9/2019

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

عندما زرت مخيماً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية مع مجموعة من النشطاء من أحياء السود التي يقطنها أبناء الطبقة العاملة في الولايات المتحدة، شعرت بالدهشة من كَم ذكرني المكان بالوطن. لكنّه بعد ذلك لم يفعل.