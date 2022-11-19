استكمال أعمال تأهيل طريق الكرك – القطرانة

استكملت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الامن العام، العمل بالجزء الثاني من اعمال إعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الكرك – القطرانة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم السبت، إن الأعمال في المشروع شملت اعادة تأهيل طبقات الرصف والاعمال الاسفلتية واعمال تصريف مياه الأمطار، واعمال السلامة المرورية اللازمة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

ولفتت إلى أنه سيتم البدء بأعمال الجزء الثالث والاخير يوم غد الاحد، مشيرًة إلى أنه تم تقسيم العمل على عدة اجزاء؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق.

وبينت أنه سيتم إجراء تحويلات مرورية على الطريق ضمن اعمال الجزء الثالث حيث سيتم تحويل السير القادم من القطرانه باتجاه الكرك الى الاتجاه الايسر من نقطة مكب النفايات الصلبة إلى نقطة الدوريات الخارجية (اللجون) (من المحطة 500+7 الى المحطة 200+16) اعتبارا من صباح يوم غدٍ الاحد، فيما سيتم تحويل حركة السير القادمة من جسر القطرانة باتجاه الكرك إلى المسرب الايسر من الطريق, وتبقى حركة السير للقادم من الكرك باتجاه القطرانة على ماهي عليه على طريق الكرك القديم.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعيًة المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد باسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.

وشددت، على أن المشروع يحظى بمتابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ويتم بناء على إيعاز منه تزويده بنسب الانجاز فيه بشكل دوري وسير الأعمال فيه وأي عائق يواجه سير العمل فيه؛ ليصار إلى حله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشكل فوري.

ونوهت الوزارة، الى ان عطاء اعادة تأهيل و صيانة جزء من طريق (القطرانة – الكرك) بطول إجمالي 16 كم تقريبا وبالاتجاهين, بعرض 10 متر لكل إتجاه, من جسر القطرانة على الطريق الصحراوي ولغاية النقطة الامنية.