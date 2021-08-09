استكمال المرحلة الثانية من نفق الاستقلال بدءا من الليلة

عمان- تبدأ أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير اعتباراً من منتصف هذه الليلة، باستكمال المرحلة الثانية من نفق الاستقلال (مدخل الهاشمي الجنوبي)، ضمن اعمال مشروع الباص السريع .

وقال مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري ان الاعمال تتطلب إجراء تعديل على مسار التحويلة وعلى النحو التالي: السير القادم من دوار الداخلية تجاه جسر المربط سيعود بالمسير على مسربه السابق دون إجراء تحويل على شارع الاستقلال، وكذلك ابقاء مسار السير القادم من جسر المربط تجاه دوار الداخلية على نفس المسار القائم حالياً.

وستقوم الأمانة وإدارة السير بتوفير وسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية بالموقع مع تواجد لكوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير.- (بترا)