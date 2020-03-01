استكمال نقل المحجور عليهم صحيا إلى فندق الحجز

عمان- اكد مساعد الامين العام للرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحاق، ان الوزارة استكملت نقل المحجور عليهم صحيا للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا الى الفندق المستأجر لهذه الغاية منذ ليلة امس.

وأوضح اسحاق في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) انه “لم يتبق أي حالة من المحجور عليهم صحيا داخل مستشفى الوبائيات بالبشير”، مشيرا الى ان الفندق معزول طبيا وبشكل كامل وقامت وزارة الصحة برفده بالكوادر الطبية اللازمة ويعمل على 24 ساعة من خلال مناوبات وستتحمل الوزارة الكلفة المالية.

وأعاد اسحق التأكيد على أهمية اتباع سبل الوقاية من المرض واستقاء المعلومات حول مرض الكورونا من مصادرها الرسمية المتمثلة بوزارة الصحة.-(بترا)