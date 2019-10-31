استكمال وصول الوفود المشاركة بالبطولة العربية للجودو

عمان – الغد – استكمل مساء الأربعاء وصول وفود المنتخبات الـ14 إلى العاصمة عمان، استعداداً للمشاركة بالبطولة العربية للجودو التي تنطلق اعتباراً من السبت المقبل وتستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل، وتحتضن منافساتها صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والبطولة العربية للكاتا التي ستلعب يوم الجمعة المقبل وتحتضن منافساتها صالة الأمير راشد.

ويشارك في البطولة العربية للجودو التي تقام لمنتخبات الرجال والسيدات وتحمل رقم البطولة التاسعة عشر للرجال والسيدات، والثامنة عشر للناشئين والناشئات، والسادسة عشر للشباب والشابات، والحادية عشر للكاتا، كل من الكويت، الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، اليمن، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، مصر، الجزائر، المغرب، بالإضافة إلى الأردن البلد المضيف.

على الصعيد الفني، اختتمت المنتخبات الوطنية تدريباتها المكثفة، استعدادا للمنافسة على الميداليات، حيث أكد جرير القضاة الناطق الإعلامي لاتحاد الجودو على جاهزية اللاعبين لحصد الميداليات وتحقيق الإنجازات.

وأشار القضاة إلى أن تثبيت أهلية اللاعبين وتسجيلهم رسمياً سيكون يومي الخميس والجمعة، مشيراً إلى أن ميزان اللاعبين سيكون يوم الجمعة الذي يشهد أيضاً بطولة الكاتا التي تحتضنها صالة الأمير راشد من خلال تصفياتها ونازلاتها النهائية، مبيناً إلى أن الافتتاح الرسمي للبطولة العربية للجودو سيكون عصر السبت من خلال حفل بسيط أعده اتحاد الجودو.

وأكد القضاة إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو ستعقد اجتماعها العادي يوم الأحد المقبل على هامش البطولة.

من جانبه، أكد المهندس بكر العبادي رئيس الاتحاد الأردني للجودو أن اللجنة المنظمة أنجزت كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح البطولة، وبين العبادي إلى أن اتحاد اللعبة أتم تجهيز صالتي الاميرة سمية وصالة الأمير راشد التي تحتضن البطولة وجهز حافلات لنقل اللاعبين من مقر إقامتهم إلى الصالة.