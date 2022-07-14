“استلهام التراث وتوظيفه في شعر محمود درويش” دراسات تخطها الدكتورة مشرقي

عزيزة علي

عمان- صدر عن دار جرير للنشر والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة، كتاب بعنوان “استلهام التراث وتوظيفه في شعر محمود درويش 1982-1993″، للدكتورة سهى حسن مشرقي.

وفي تقديمها للكتاب، تقول مشرقي “إن درويش يمثل نموذجا للشاعر السياسي، والمثقف الذي أثرى بتنوع ثقافته، وسعة اطلاعه، شعره بأنواع شتى من التراث حتى غدا سمة بارزة فيه، وجزءا أصيلا في بنية النص لديه، لذلك أرغب في دراسة استلهام هذا التراث وتوظيفه في شعر درويش دراسة علمية؛ تحت عنوان “استلهام التراث وتوظيفه في شعر محمود درويش 1982-1993″”.

وعن سبب تحديد هذه المرحلة الزمنية الممتدة بين العامين 1982-1993، تشير المؤلفة إلى أن هذه الفترة مرت بظروف سياسية خاصة آثرت في نفس درويش وميزت شعره بخصائص موضوعية وفنية أكثر مما سواها من مراحل؛ ففي العام 1982، خرجت المقاومة الفلسطينية من بيروت، وهي مرحلة تشبه مرحلة ما بعد حرب حزيران في العام 1967، وانعكاسها على الشعر والشعراء، ولذلك جاء استلهام التراث وتوظيفه في شعر درويش.

وتبين مشرقي، أنها حاولت في هذه الدراسة استقصاء النماذج الشعرية من المجموعات الآتية “مديح الظل العالي “1983، “حصار لمدائح البحر “1984، “هي أغنية هي أغنية” 1985، “ورد أقل” 1986، “أرى ما أريد” 1990، “أحد عشر كوكبا” 1992، من أجل بيان العلاقة بين توظيف درويش التراث بأشكاله كافة، وما بين رؤاه الشعرية ومقاصده التي أراد التعبير عنها.

وحول المنهج الذي استخدمته في هذه الدراسة، تقول المؤلفة “إنه المنهج الوصفي التحليلي من أجل أن يكون المنهج النقدي في تناول القضايا في هذه الدراسة؛ كونه الأنسب من بين المناهج الأخرى، كما استفادت من المنهج التاريخي كلما كان ذلك مفيدا في إضاءة النص وفك مغاليقه”.

تقسم الدراسة، كما تقول مشرقي، الى أربعة فصول وخاتمة؛ تناولت البداية موضوع الدراسة ودوافعها، وأهميتها، وتقسيم الموضوع إلى وحدات صغيرة لغايات الدارسة، فضلا عن منهج البحث الذي تقوم عليه الدراسة، مبينة أنها تناولت في التمهيد التعريف بالمفاهيم الواردة في الدراسة؛ مفهوم التراث وأنواعه وحضوره في الشعر العربي المعاصر، ومفهوم الأسطورة، والرمز، والقناع.

فيما يتحدث الفصل الأول عن استلهام التراث الديني الإسلامي؛ من قرآن كريم، وقصص قرآنية، أو حديث نبوي شريف، والتراث الديني المسيحي واليهودي، فضلا عن الشخصيات الدينية الفاعلة في هذه الديانات الثلاث، وكيفية استدعائها وتوظيفها في النص، بينما يتناول الفصل الثاني استلهام التراث التاريخي؛ من حوادث تاريخية لها حضورها في سياقها التاريخي، أو شخصيات تاريخية كان لها حضور في الأحداث التاريخية.

ويتحدث الفصل الثالث عن استلهام التراث الأدبي بأشكاله كافة، وأهم أعلامه، فيما يتناول الفصل الرابع استلهام التراث الأسطوري؛ العربي والعالمي، وكيفية الإفادة من هذا التراث للتعبير عن مقاصده ومراميه.

وتؤكد المؤلفة، أن عناصر التراث التي استحضرها درويش ووظفها في شعره تنوعت بين “التراث الديني، التاريخي، الأدبي، والأسطوري”، وتعددت مصادره واتسعت لتشمل التراث العربي، والأساطير الإغريقية والرومانية، والتراث الإسباني والإنجليزي والفرنسي وغيره، ولقي توظيف درويش التراث في أعماله الشعرية صدى مباشرا للأحداث السياسية السائدة، والتحولات الكثيرة التي عايشها في تلك الفترة من حياته.

وواصلت مشرقي حديثها عن التراث، مبينة أن استحضار التراث عند درويش أصيل في شعره، وليس طارئا عليه، فهو سمة بارزة منذ بداياته الشعرية، في مجموعاته الشعرية الأولى التي أصدرها في ستينيات وسبعينيات القرن الشعرين، وأجاد درويش في استثمار الرمز والقناع والتوسل بهما؛ ليكونا أداته في التعبير عن رؤاه الشعرية، واستغلال ما بهما من قوة للتأثير في المتلقي فنيا ودلاليا.

وتوضح المؤلفة، أن للتراث التاريخي حضورا مهما في شعر درويش، حيث استوحى من التاريخ بمراحله كافة الشخصيات البطولية التي تركت بصماتها عبر الزمن أمثال صلاح الدين، طارق بن زياد، ومقولته المشهورة “البحر من ورائكم والعدو من أمامكم”، وتوظيفها في شعره، فهذه الشخصيات وغيرها مصدر فخر الشاعر، ليسترجع الصورة المشرقة للعرب، بخاصة في ظل الأوضاع السائدة اليوم.

وقد حرص درويش على استحضار الأحداث التاريخية البارزة مثل صبرا وشاتيلا، ضياع الأندلس، ويتسع توظيف الشاعر ليشمل الشخصيات الغربية والأحداث العالمية المهمة، من قصف هيروشيما، والحركة الفاشية وغيرها من رموز، تعبيرا عن تسلط القوى العظمى على من هم دونهم قوة.

أما في موضوع التراث الأدبي فكان له، كما تشير مشرقي، مكانة مهمة في شعر درويش؛ حيث جاءت من حسه العالي فتجعله يتعامل مع الأحداث بحساسية مفرطة، فهو يستحضر من الشخصيات والأعمال الأدبية ما من شأنه خدمة رؤيته، فقد استحضر من التراث القديم امرؤ القيس، والمتنبي، والمعري، والبحتري، إضافة إلى أدباء من القرن العشرين مثل سمير درويش وخليل حاوي.

ولم يكتف درويش بتوظيف التراث الأدبي العربي بل تعداه ليستحضر من التراث الغربي -على مراحله الزمنية كافة- أعمالا وشخصيات رأى فيها خدمة لرؤية خاصة، ومن أبرزهم لوركا الذي تكرر استحضاره في أكثر من مجموعة شعرية، كما وظف الأعمال الخالدة مثل “طوق الحمامة” و”الفردوس المفقود”.

وتعتبر المؤلفة، أن توظيف درويش التراث الأسطوري هو انعكاس لثقافته العالية وسعة اطلاعه في هذا المجال، ويظهر ذلك جليا من حيث استحضار الأساطير المنتمية لحضارات مختلفة، فكان يستحضر من الميثولوجيا اليونانية أشهر أساطيرها، مثل “أوديب، طروادة”، ومن الميثولوجيا البابلية تموز، ومن الكنعانية بعل وعناة وجلجامش، فضلا عن أساطير الخلق والتكوين التي تتضمنها الحضارات القديمة كلها، لإغناء تجاربه الشعرية؛ لما تمتلكه هذه الأساطير من دلالات ورموز.

كما يكشف توظيف درويش للتراث عن سعة اطلاع، ثقافة شاملة، مهارة عالية على تطويع معطيات هذا التراث، وفق ما يراه مناسبا لمعانيه الشعرية ومقاصده؛ إذ استطاع التوفيق بين أوجه التراث المختلفة والموقف الشعري، حيث يعد توظيف التراث عند درويش في المرحلة الممتدة بين العامين 1982 و1993، ذا خصوصية؛ لأنها حملت أبعادا كثيرة، وبذلك جاء التوظيف متناغما والأحوال السياسية التي عاشها الشاعر في تلك الفترة التي ألقت بظلالها على نفسه، فما كان منه إلا أن استحضر التراث ليكون السمة الغالبة على شعره في هذه المرحلة.

وخلصت إلى أن أهم مزايا توظيف التراث عن درويش، التداخل بين الرموز المنتمية للأديان كافة في بعض النصوص، والتمازج بين عناصر التراث الديني، ومن شأن ذلك إضفاء الامتزاج والتنوع والجمال على النص، كما ظهر التداخل بين التراث الديني وغيره من أشكال التراث “الأسطوري، والتاريخي”؛ فبعض الرموز التاريخية تذكر عند دراسة الرموز الدينية، والسياق هو الفصل في مثل هذه الحالة.