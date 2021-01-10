استمتعوا بإجازة شتوية مميزة في منتجع “والدورف أستوريا”



رأس الخيمة- أطلق والدورف أستوريا رأس الخيمة عرضاً حصرياً للإجازات الشتوية القصيرة، والذي يتيح للضيوف إمكانية الحصول على خصومات مذهلة على جميع الحجوزات التي تتم قبل 31 كانون الثاني (يناير) للإقامة في أي وقت حتى 31 آذار (مارس).

ويتضمن العرض خصماً قدره 20 بالمائة على أفضل العروض المتاحة، بينما يحصل أعضاء برنامج هيلتون أونرز على خصم قدره 25 بالمائة.

ومن الجدير بالذكر أن منتجع والدورف أستوريا رأس الخيمة يمثل ذروة الفخامة والجمال العربي، ويضم 346 غرفة فاخرة وخيارات متنوعة منها بركتان كبيرتان للسباحة مناسبتان للعائلات وبركة مخصصة للكبار، وشاطئ طويل من الرمال البيضاء وإطلالات رائعة على الغروب والبحر.

كما يمكن لمحبي الرياضة تجربة ملعب الجولف المناسب للبطولات، والذي يضم 18 حفرة، أو ممارسة التنس في أحد ملعبي التنس بالمنتجع والمشاركة في أنشطة الفروسية أو الاستمتاع بالمغامرات المائية المبهرة مثل الصيد في أعماق البحر أو الإبحار الشراعي وركوب الجت سكي وغوص السكوبا وركوب لعبة البنانا والدونت والتزلج على الألواح المائية والغطس والتزلج على الماء وغيرها.

وللضيوف الباحثين عن فرصة للاسترخاء، يوفر “والدورف أستوريا سبا” المكان المثالي للتجدد والاسترخاء من خلال الجلسات العلاجية الفارهة والمتخصصة والتي تقدمها السبا الحاصلة على الجوائز في أجواء تحمل لمسات بحرية جميلة إلى جانب خدمات والدورف المتميزة.

سواء كنتم تتطلعون لقضاء إجازة مع الأصدقاء أو الأسرة، فتوجهوا إلى إمارة رأس الخيمة لتجربة لا تنسى برفقة الخدمات المتميزة والمرافق الرائعة في والدورف أستوريا رأس الخيمة، وعيشوا مغامرات لا مثيل لها مع عرض الإجازات الشتوية القصيرة.