عمان-الغد– أعلنت نقابتا المهندسين والمهندسين الزراعيين عن استمرار الاضراب لمنتسبيهما في وزارة التربية والتعليم اعتبارا من يوم غد الاحد 23/12/2018 ويتخلل هذا الاضراب عدة وقفات احتجاجية أولها الوقفة الاحتجاجية في الساعة 12 من ظهر يوم الاثنين 24/12/2018 أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بالحقوق الوظيفية والمعنوية للمهندسين والمهندسين الزراعيين ومساواتهم بنظرائهم في مؤسسات الدولة الاخرى.

وتدعو كافة منتسبيهما الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الاثنين.

وتؤكد نقابتا المهندسين والمهندسين الزراعيين على عدالة مطالب منتسبيها، و تدعوان الحكومة إلى التعامل بجدية تجاه من يعلم ويبني مستقبل أجيال الوطن.

و تشدد النقابتان أن من يتحمل نتيجة التصعيد في وزارة التربية والتعليم هي الحكومة وتجاهلها لمطالب الزملاء’، وهنا تتسائل النقابتان لمصلحة من يتم تشويه الحقائق وقلب الاحداث وتاجيج الرأي العام بمعلومات مغلوطة و احداث مفترية عن إضراب المهندسين والمهندسين الزراعيين في التربية والتعليم.

وتؤكد نقابتا المهندسين والمهندسين الزراعيين التزامهما الكامل بالدفاع عن كافة منتسبيهما العاملين في وزارة التربية والتعليم المشاركين في الاضراب و الوقفة الاحتجاجية.

وتوجه النقابتان التحية والتقدير لمنتسبيهما العاملين في وزارة التربية والتعليم على امتداد وطننا الحبيب على التزامهم بتعليمات الاضراب الصادرة عن نقابتيهما من أجل المطالبة بالمساواة التي كفلها الدستور الأردني والمواثيق والأعراف الدولية التي وقعتها المملكة الأرنية الهاشمية .

وتؤكد نقابتنا المهندسين والمهندسين الزراعيين ان مجلس النقابتين و لجان التنسيق للمهندسين و المهندسين الزراعيين في انعقاد دائم وتواصل مستمر مع كافة الزملاء والزميلات في الميدان وتدرس بكل عناية كافة الملاحظات الواردة.