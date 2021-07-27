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استمرار إعطاء جرعة معززة من فايزر لمتلقي لقاح سينوفارم.. أسماء المراكز

منذ 30 دقيقة
طبيب خلال تجهيز جرعة ضد فيروس كورونا في أحد مراكز التطعيم-(تصوير: امير خليفة)
طبيب خلال تجهيز جرعة ضد فيروس كورونا في أحد مراكز التطعيم-(تصوير: امير خليفة)

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عمان – الغد -أعلنت وزارة الصحة عن استمرار حملة إعطاء جرعة التطعيم المعززة من مطعوم فايزر للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتي سينوفارم.

وقالت الوازرة أنه تم فتح باب التطعيم بالجرعة المعززة للراغبين منهم بأخذها، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2021/7/28 في المراكز التالية :

– مدينة الحسن الرياضية / اربد

– بيت شباب عمان _ مدينة الحسين الرياضية _بوابة 7/ العاصمة

– مستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري /العقبة.

وذلك من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية لذلك.

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