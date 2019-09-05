استمرار احتجاجات المعلمين في عمان والمحافظات – صور

فريق الغد

عمان والمحافظات- حتى الآن، يواصل المعلمون احتجاجاتهم الواسعة، للمطالبة بعلاوة 50% على رواتبهم، بعدما منعت الحكومة اعتصاما كانت نقابتهم دعتهم إليه قرب الدوار الرابع أمام رئاسة الوزراء.

وتشهد عمان اختناقات وازدحامات مرورية واسعة، بعدما تفرق معلمون جاءوا للمشاركة في الاعتصام، إلى المناطق المحيطة بالدوارين الرابع والخامس، إثر إغلاق جميع الطرق المؤدية إليهما.

ووسط تواجد أمني كثيف، ما يزال معلمون ينضمون في جماعات متفرقة يهتفون بالمطالبة بما يقولون إنه حقهم في العلاوة.

إلى ذلك، شدّدت الحكومة في بيان صحفي التزامها بالحوار، وحرصها على التفاعل مع مطالب نقابة المعلّمين؛ مع مراعاة المصلحة الوطنيّة، وعدم الإضرار بحقّ الطلبة في التعليم.

وحذّرت الحكومة من أيّ محاولة لاستغلال اعتصام المعلّمين لصالح أجندات أو مصالح خارج نطاق مطالب النقابة، بعيداً عن أولويات تحسين العمليّة التعليميّة والتربويّة.

يأتي ذلك في وقت تمسكت فيه نقابة المعلمين بدعوتها للاعتصام قرب رئاسة الوزراء على الدوار الرابع للمطالبة بصرف علاوة 50% على رواتب المعلمين.

وفي الأثناء، عرقلت قوات من الأمن وصول عشرات الحافلات، كانت تقل معلمين من مختلف المحافظات إلى عمان للمشاركة في الاعتصام.

وشهد الطريق الصحراوي، وطريق عمان إربد، وغيرها من الطرق الخارجية بين عمان والمحافظات، أزمات وازدحامات مرورية خانقة أيضا، بعدما توقفت حركة السير، الأمر الذي دفع العديد من المعلمين إلى التوجه إلى عمان مشيا على الأقدام.

وفي معان اعتصم المئات من معلمي المحافظة والبادية الجنوبية على الطريق الصحراوي بمنطقة واحة الحجاج التي تبعد نحو 10 كلم عن مدينة معان، بعد أن منعت قوات الأمن حافلات المعلمين من متابعة مسيرهم للوصول إلى الدوار الرابع في عمان للمشاركة في الاعتصام للمطالبة بحقوقهم، وفق شهود عيان ومصادر أمنية.

وشهد الطريق الصحراوي في منطقة معان اغلاق تام وتوقف لحركة السير والشاحنات والمركبات المارة، بعد أن توقف المعلمين وسط الطريق الصحراوي احتجاجا على منعهم من مواصلة مسيرهم إلى عمان ودعما لزملائهم المعلمين على الرابع للمطالبة بحقوقهم والتي وصفوها بالمشروعة .