استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

عمان- الغد- واصلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ارتفاعها في الأسبوع الرابع من شهر حزيران الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثالث. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 687.9 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي والذي بلغ 669.2 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.8%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 704.9دولار للطن مقابل 684.8 دولار المسجل في الأسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 2.9%، كما ارتفع سعر الديزل من 584.3 دولار للطن الى 591.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.2%، وارتفع سعر الكاز من 605.5 دولار للطن الى 613.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3%،من جانب آخر ارتفع سعر زيت الوقود من 406.7 دولار للطن الى 413.3 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران إلى 526.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 480 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.6% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي سعرا بلغ 75.4 دولار للبرميل مقابل 73.2دولار المسجل في الأسبوع الثالث من شهر حزيران.