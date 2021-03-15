استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

عمان- الغد- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الثاني من شهر آذار الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 624.9 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 595.4 وبنسبة ارتفاع بلغت 5%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 611.6 دولار للطن إلى 643.4 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.2%، في حين ارتفع سعر الديزل من 519.8 دولار للطن الى 537.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5%، فيما ارتفع سعر الكاز من 532.7 دولار للطن الى 550.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.4%.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الى 397.9 دولار للطن مقابل 373.6 دولار في شهر الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 6.5%.

بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر آذار إلى 602.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر شباط الماضي والذي بلغ 590 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي 68.2 دولار للبرميل مقابل 66.1 دولار المسجل في الأسبوع الأول.