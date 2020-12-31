استمرار الأجواء الباردة بأغلب المناطق

عمان- الغد- يكون الطقس نهار الخميس بارداً في أغلب المناطق، وأقل برودة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من السحب المُتوسطة والعالية، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية معتدلة الى نشطة السرعة خاصة في شمال ووسط المملكة وتزيد من الاحساس بالبرودة، وفي خليج العقبة تكون شمالية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وشديد البرودة في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية وجبال الشراه.

ويُحتمل تشكل الصقيع اثناء ساعات الليل المتأخرة في بعض مناطق البادية والسهول، كما يُحتمل تشكل الضباب في بعض الأودية ومناطق البادية الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

ونبه “طقس العرب” المزارعين من تأثيرات انخفاض درجات الحرارة الى الصفر أو أقل على المزروعات.

ونهار غد تستمر درجات الحرارة بالانخفاض ويكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وأقل برودة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من السحب المُتوسطة و العالية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية معتدلة الى نشطة السرعة وخاصة في شمال ووسط المملكة وتزيد من الاحساس بالبرودة، وفي خليج العقبة تكون شمالية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وشديد البرودة في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية وبعض مناطق جبال الشراه. وتظهر كميات من السحب المُتوسطة والعالية. وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.