استمرار الأجواء الماطرة وتحذيرات من القيادة على الطرق المرتفعة

عمان- الغد– شهدت المملكة أمس، أجواء ماطرة، وانخفاضا لدرجات الحرارة في معظم المناطق، جراء دخول منخفض جوي إلى أجواء البلاد.

ومع استمرار الأجواء الماطرة؛ دعا موقع طقس العرب، للحذر أثناء القيادة على طرق المرتفعات؛ بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية، الناتجة عن تشكل الضباب والغيوم المُلامسة لسطح الأرض.

كما نبه من تدني؛ وأحيانا انعدام مدى الرؤية الافقية في السهول الشرقية والمرتفعات جراء تشكل الضباب مع ساعات الليل المتأخرة، وتشكل الصقيع في الجبال والسهول مع ساعات الليل المتأخرة.

وقال “طقس العرب”، إن ارتفاعا قليلا يطرأ على درجات الحرارة نهار اليوم مع بقائها أقل من مُعدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، أي بنحو 2 الى 3 درجات مئوية.

وتسود أجواء باردة وغائمة وضبابية بوجهٍ عام مع ساعات الصباح والظهيرة، فيما تبقى الفرصة متاحة خلال ساعات الصباح لهطل زخات خفيفة ومتفرقة في الشمال والوسط؛ بالإضافة إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية.

وتتناقص كميات السحب تدريجيا ساعات العصر، بينما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، مُعتدلة السرعة، وفي خليج العقبة، تكون الرياح: شمالية، خفيفة السرعة.

ليلا؛ تسود أجواء باردة على نحو لافت في عموم المناطق، بينما يستمر ظهور كميات متفرقة من السحب في بعض المناطق، ويتوقع تدريجيا تشكل الضباب “الكثيف أحياناً” مع ساعات المساء المتأخرة فوق أجزاء واسعة من البلاد، بخاصة في مناطق السهول الشرقية.

كما يتوقع تشكل الصقيع في الجبال العالية في الجنوب والسهول وأجزاء من البادية، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

وتوقع “طقس العرب” استمرار انخفاض درجات الحرارة نهار غد لتصبح أقل من مُعدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، أي بنحو 2 الى 3 درجات مئوية، ويكون الطقس في ساعات الصباح الباكر ضبابياً في العديد من المناطق، بينما تسود خلال ساعات النهار أجواء باردة بوجه عام في أغلب المناطق، وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الى ذلك؛ دعت مديرية الأمن العام إلى أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر عند استخدام الطرق المختلفة خلال المنخفض الجوي، وفق بيان لها أمس، مطالبة السائقين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء استخدام مركباتهم؛ جراء التساقط الغزير للأمطار.

ودعت السائقين للالتزام بقواعد السير والتعامل مع عناصر الطريق بحيطة وانتباه، والتأكد من صلاحية المركبات قبل استخدامها، مشيرة إلى أن كل ذلك يسهم بالحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، والتخفيف من الأضرار المادية التي قد تقع، ويساعد القائمين على واجب حماية الأرواح والممتلكات في النهوض بواجبهم.

وقال نائب مدير مدينة عمان للمناطق والبيئة باسم الطراونة، ان الامانة تتعامل مع حالة الطوارئ بدرجتها المتوسطة، وتستعد لرفعها الى طوارئ “قصوى” إذا اقتضى الأمر، وفقا للنشرات الجوية الصادرة عن مراكز التنبؤات.- (بترا)