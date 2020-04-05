استمرار التبرع لـ”همة وطن” ووزارة الصحة

عمان – تواصلت التبرعات من مؤسسات وشركات لصالح مبادرة “همة وطن” ضمن جهود الدولة الأردنية لمكافحة وباء كورونا.

فقد أعلنت شركة الماسية الدولية للتجارة، عن تبرعها بمبلغ 100 ألف دينار لصندوق “همة وطن”.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبد السلام النادر، إن هذا التبرع يأتي دعمًا للحكومة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن والعالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأكيدًا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، بأن المواطن الأردني وسلامته هي أولوية، مثمنًا في ذات الوقت الخطوات والقرارات الجريئة والعملية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الأزمة.

من جهتها، فتحت الجامعة العربية المفتوحة باب التبرعات لدعم وزارة الصحة في مكافحة وباء كورونا المستجد.

وبلغت حصيلة الحملة التي اطلقها مدير فرع الجامعة في الاردن الدكتور محمد ابو قديس نحو 12200 دينار، مبينا أن هذه الحملة جاءت انطلاقا من الحس الوطني والمسؤولية المجتمعية لدى العاملين في الجامعة، وبهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، والحد من انتشار الفيروس.

الى ذلك، تبرع موظفو شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بأجر يوم عمل لمكافحة كورونا.

قال مدير عام الشركة الكابتن منصور قوقزة ان موظفي الشركة تبرعوا بأجر يوم عمل دعما لجهود الدولة التي تبذلها لمكافحة فايروس كورونا.

وبين ان هذه المساهمة جاءت طواعية من كوادر وإدارة الشركة تقديرا للظروف التي يمر بها الوطن جراء محنة كورونا العالمية.

ويعمل في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ المملوكة بالكامل للحكومة (الميناء الرئيس) زهاء 3 آلاف عامل وموظف وبرواتب مجزية .

–(بترا)