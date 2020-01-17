استمرار التحركات الاحتجاجية وقطع الطرق في لبنان

بيروت – تواصلت اليوم الجمعة التحركات الشعبية الاحتجاجية وأعمال قطع الطرق في غالبية المناطق اللبنانية ولا سيما بيروت وطرابلس وعكار وصيدا وزحلة، بالتزامن مع اقفال المدارس الرسمية والخاصة والمؤسسات العامة.

وشهد مدخل بيروت الشرقي في منطقة “جل الديب” مسيرة طلابية حاشدة بالإعلام اللبنانية والشعارات المطلبية، جابت الشوارع الرئيسية رغم هطول المطر الشديد، وانتهت باعتصام في ساحة جل الديب. كذلك قام محتجون وطلاب بمسيرة في شوارع مدينة زحلة في البقاع وطالبوا أصحاب المحال التجارية بإقفال مؤسساتهم، كما نفذوا وقفات احتجاجية منذ الصباح أمام المصارف والادارات والمرافق العامة في المدينة وأجبروا الموظفين على الاقفال والمغادرة.

وأكد المحتجون استمرار التحرك وصولا إلى تحقيق المطالب المعلنة كافة.

وأعلن المحتجون في مدينة صيدا جنوب لبنان استمرارهم بالتحرك في الشارع وتوجههم إلى المصارف لإقفالها، كما سجلت أعمال قطع طرق عند بعض مداخل بيروت وفي مقدمتها جسر “الرينغ”. ونفذ المعتصمون في عكار شمال لبنان اعتصاما لمطالبة المصارف في المنطقة بفتح أبوابها الأثنين المقبل، وتأدية حقوق المواطنين والمودعين، ملوحين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة.

ولفتوا إلى “أن المستشفيات اللبنانية نفذت وقفات احتجاجية بتوقيت موحد بعد الظهر شارك فيها الأطباء والكوادر الادارية للمطالبة بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية التي بدأت تنفد من المستودعات بسبب الأزمة المالية التي تعرقل عمليات الاستيراد”.-(بترا)