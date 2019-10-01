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استمرار التحضيرات لـ”سامسونج ماراثون عمان”

منذ ساعتين
استمرار التحضيرات لـ"سامسونج ماراثون عمان"

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عمّان – تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الجلوس العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، تواصل الجمعية الأردنية للماراثونات استعدادتها لإقامة سباق الأطفال الخاص بسامسونج ماراثون عمان، والذي سيقام في 4 تشرين الأول 2019 في حدائق الحسين.
هذا ويستمر التسجيل في سباق الأطفال والذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والرابعة عشر، عن طريق الموقع الإلكتروني ومقر الجمعية الأردنية للماراثونات الكائن في منطقة الشميساني حتى يوم 3 تشرين الأول 2019.
هذا وتدعو الآنسة لينا الكُرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات، المهتمين للتسجيل بهذا الحدث قائلةً: “أتطلع بشغف لرؤية كافة المشاركين في سباق الأطفال، فنحن في الجمعية الأردنية للماراثونات نحرص على تشجيع ممارسة الرياضة للفئات العمرية الصغيرة حتى نتمكن من تنشئة وتهيئة جيل قوي صحي محب للرياضة وقادر على المنافسة في المحافل الرياضية المختلفة”.

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