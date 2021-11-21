استمرار الرحلات السياحية رغم المنخفض الجوي

محمد أبو الغنم

عمان- أكد أصحاب مكاتب سياحة وسفر، أن المنخفض الجوي الذي يمر على المملكة منذ أول من أمس، لم يلغ الرحلات السياحية الوافدة أو المحلية، بل ما تزال مستمرة.

وأكدت وزارة السياحة والآثار لـ”الغد”، استمرار استقبال الزوار والسياح في مختلف المواقع السياحية والأثرية بجميع محافظات المملكة.

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة، إن الرحلات السياحية مستمرة ولم يتم إلغاء أو تأجيل أي رحلة جراء المنخفض الجوي.

وأكد هلسة أن جميع المكاتب السياحية تمارس نشاطها وأعمالها، ولم تتوقف أو تؤجل الرحلات التي لديها.

وقال الناطق الإعلامي باسم الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة نبيه الريال، إن المنخفض الجوي لم يتسبب بإلغاء أو تأجيل الرحلات الوافدة إلى المملكة.

وأكد أن السائح الذي حجز رحلة إلى المملكة ضمن برنامج محدد لم يقم بتأجيل رحلته أو إلغائها جراء المنخفض الجوي وأن الرحلات السياحية مستمرة ولم تتوقف.

واتفق صاحب مكتب سياحة وسفر جمال الضامن، مع سابقيه في الرأي حول استمرار الرحلات السياحية إلى المملكة رغم دخول المنخفض الجوي، مشيرا إلى أنه لم يؤثر على الرحلات السياحية وهي مستمرة.

فيما أكد مدير الإعلام في وزارة السياحة والآثار الدكتور أحمد الرفاعي، أن جميع المواقع السياحية والأثرية في العاصمة عمان والمحافظات مفتوحة.

وقال الرفاعي لـ”الغد”، إن المواقع السياحية والأثرية تستقبل زوارها وسياحها في مختلف مناطق المملكة ولم يتم إغلاق أي موقع.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع الظروف الجوية وأحوال الطقس في جميع المواقع من خلال غرفة عمليات الوزارة لضمان سلامة السياح وزوار هذه المواقع.

ودعا الرفاعي، السياح والزوار، إلى الاتصال بغرفة عمليات الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة للاستفسار عن الطرق والحالة الجوية السائدة في المواقع السياحية بمختلف مناطق المملكة على الرقم 117777.