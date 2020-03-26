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استمرار العمل بتصاريح التنقل الصادرة عن “مركز الأزمات” ورئاسة الوزراء

منذ ساعة واحدة
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل

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عمان- الغد- أكد مدير عمليات خلية أزمة الكورونا العميد الركن مازن الفرايه، استمرار سريان العمل بالتصاريح الورقية الصادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات ورئاسة الوزراء، وكذلك السماح لسائقي شاحنات نقل البضائع والمواد الغذائية والطحين وشاحنات نقل الخضروات وصهاريج نقل الغاز المسال والمحروقات وسيارات توزيع الغاز والمياه دون أي تحديد على وقت حركتها.

ولفت الفرايه إلى الاستمرار في فتح محلات الخضار والمخابز والمياه والمواد التموينية في الأحياء السكنية فقط، والسماح لمحطات الوقود المصرح لها من قبل وزارة الطاقة بالاستمرار بعملها المعتاد.

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